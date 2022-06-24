ما هو حمض الفوليك – يساعد حمض الفوليك على إنتاج الدم الإضافي الذي يحتاجه جسمك أثناء الحمل. وفقًا لفرقة العمل الوقائية الأمريكية، يجب أن تستهلك جميع النساء في سن الإنجاب 400 إلى 800 ميكروغرام (0.4 إلى 0.8 ملليجرام) من حمض الفوليك يوميًا.

متى يجب أن أبدأ بتناول حمض الفوليك

يجب أن تبدأ في تناول حمض الفوليك قبل الحمل، حتى لو كنت لا تحاولين الحمل. تظهر عيوب الأنبوب العصبي عادةً خلال أول 28 يومًا من الحمل، وغالبًا ما لا تعرف النساء أنهن حوامل في ذلك الوقت.

إذا وجدت أنك حامل ولم تتناولي حمض الفوليك، يجب أن تبدئي الآن للمساعدة في منع حدوث أي تشوهات عصبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ما الفرق بين حمض الفوليك وحمض الفوليك

غالبًا ما يستخدم الناس كلاهما ليعني نفس الشيء لأنهما نوعان من فيتامين ب 9، لكن هناك فرقًا مهمًا في الواقع. حمض الفوليك هو الإصدار المركب الذي يشيع استخدامه في الأطعمة المصنعة والمكملات الغذائية. يمكن العثور على حمض الفوليك في الأطعمة الكاملة مثل الخضار الورقية والبيض والفواكه الحمضية. لسوء الحظ، فإن نسبة كبيرة من النساء (تصل إلى 60٪) لديهن خلل في جين MTHFR الذي لا يسمح لهن بتحويل حمض الفوليك الاصطناعي بشكل صحيح إلى مادة حافظة ميثيل نشطة. وبالتالي، فإن النساء اللواتي يتناولن حمض الفوليك قد لا يمتصن فيتامينات ب كما هو متوقع. لهذا السبب، من الأفضل تناول الفولات من مصادر الغذاء الكاملة أو المكملات التي تحتوي على الشكل الطبيعي للفولات النشط بدلاً من حمض الفوليك المركب كلما أمكن ذلك. إذا كنت تفضل المسار الإضافي، توصي جمعية الحمل الأمريكية Myo-Folate من Fairoven Health.

ما هي مخاطر عدم تناول حمض الفوليك

يزيد نقص حمض الفوليك من احتمال حدوث عيب في الأنبوب العصبي (خلل في نمو الحبل الشوكي).

السنسنة المشقوقة هي حالة يتعرض فيها الحبل الشوكي. إذا لم تغلق الفقرات (العظام في العمود الفقري) المحيطة بالحبل الشوكي بشكل صحيح خلال أول 28 يومًا بعد الإخصاب، فإن الحبل الشوكي أو السائل الدماغي الشوكي يتضخم، عادة في أسفل الظهر.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك

ما يقرب من نصف حالات الحمل غير مخطط لها، وهذا هو السبب في أن إدارة الغذاء والدواء قد اتخذت خطوات لتدعيم بعض الأطعمة بحيث تتلقى جميع النساء في سن الإنجاب جرعة يومية من حمض الفوليك.

يمكن أن تساعدك الأطعمة التالية في الحصول على الكمية الموصى بها من حمض الفوليك

الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ

الفواكه الحمضية مثل عصير البرتقال

الفول والخبز والحبوب والأرز والمعكرونة

قد يقترح موفر الرعاية الصحية الخاص بك تناول فيتامين يومي يحتوي على حمض الفوليك، لأن الأطعمة المذكورة أعلاه قد لا تحتوي على ما يكفي من حمض الفوليك لتلبية احتياجاتك اليومية.

كيف أعرف ما إذا كنت معرضًا لخطر إنجاب طفل مصاب بتشوهات عصبية وكيف يمكنني منع حدوث ذلك

النساء الأكثر عرضة للخطر هن اللاتي سبق لهن الحمل بسبب خلل عصبي. النساء اللواتي لا يأكلن نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على حمض الفوليك معرضات أيضًا للخطر.

أفضل طريقة للوقاية من التشوهات العصبية هي تناول 400 إلى 800 ميكروجرام (0.4 إلى 0.8 ملليجرام) من حمض الفوليك يوميًا لمدة شهر واحد قبل الحمل وللأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. يجب ألا تتجاوز الكمية اليومية 1000 ميكروجرام (1.0 ملليجرام).

يجب استخدام الفيتامينات التي تحتوي على حمض الفوليك كمكمل فقط تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

كيف يتم تشخيص عيوب الأنبوب العصبي

يتم الكشف عن عيوب الأنبوب العصبي باختبار بروتين ألفا (AFP). هذا فحص دم يتم إجراؤه في الأسبوع 16-18 من الحمل. يقيس الاختبار بروتين ألفا – وهي مادة ينتجها الجنين وتفرز في السائل الأمنيوسي.

إذا تم العثور على مستوى AFP في دم الأم، فهو يتراوح من 30 إلى 32 أسبوعًا. قد تشير الكميات الكبيرة بشكل غير طبيعي من الـ AFP إلى أن الطفل يعاني من عيب في الأنبوب العصبي.

ما هي الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم المرتفع

قد يعني ارتفاع ضغط الدم أن الأم تحمل توأمين أو أن هناك مشكلة في المشيمة. قد يكون لدى النساء المصابات بداء السكري أو أمراض الكبد مستويات عالية من الـ AFP.

ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع من الـ AFP يمكن أن يعني أيضًا وجود عيوب خلقية مثل أمراض الكلى الحادة، أو أمراض الكبد، أو انسداد المريء أو الأمعاء، أو متلازمة داون، أو انسداد المسالك البولية، أو تشوهات هشاشة العظام (هشاشة العظام عند الأطفال).

إذا كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم المرتفع، فما الاختبارات الإضافية المتاحة