ما هو خسوف القمر و متى يكون خسوف القمر القادم ،سوف يشاهد سكان الكرة الأرضية يوم الاثنين 16 مايو خسوفا كاملا للقمر وسيكون من الاستطاعة مشاهدته بشكلي كلي في وسط وشمال أفريقيا وسيحظى سكان المغرب والجزائر بأفضل رؤية للخسوف القمر الذي يمثل أول بدر عملاق في هذا العام وستكون مشاهدة هذا الخسوف جزئيا في عدد من الدول العالمية الأخرى، خصوصا في الوطن العربي، وذلك حسب المعلومات التي أعلنتها “ناسا”.