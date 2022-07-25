ما هو خسوف القمر و متى يكون خسوف القمر القادم ،سوف يشاهد سكان الكرة الأرضية يوم الاثنين 16 مايو خسوفا كاملا للقمر وسيكون من الاستطاعة مشاهدته بشكلي كلي في وسط وشمال أفريقيا وسيحظى سكان المغرب والجزائر بأفضل رؤية للخسوف القمر الذي يمثل أول بدر عملاق في هذا العام وستكون مشاهدة هذا الخسوف جزئيا في عدد من الدول العالمية الأخرى، خصوصا في الوطن العربي، وذلك حسب المعلومات التي أعلنتها “ناسا”.
ما هو خسوف القمر
- يحدث خسوف القمر فقط عندما يكتمل القمر.
- لا يمكن أن يحدث الخسوف الكلي للقمر إلا عندما تكون الشمس والأرض والقمر محاذاة تمامًا، وأي شيء أقل من الكمال يخلق خسوفًا جزئيًا للقمر أو لا يحدث خسوفًا على الإطلاق.
- يشرح بعض الفهم للميكانيكا السماوية البسيطة كيفية عمل خسوف القمر عند حدوثه ومتى يحدث.
- بالنظر إلى دوران القمر حول الأرض، فإنه يقع في منطقة غير متوافقة نسبيًا مع دوران الأرض حول الشمس، لذلك لا يحدث التقارب الكامل للكسوف بعد اكتمال كل قمر.
- يتطور الخسوف الكلي للقمر بمرور الوقت، وعادة ما يستغرق بضع ساعات للحدث بأكمله ليس في غضون ثوانٍ قليلة.
- وإليك كيفية عملها تستقبل الأرض ظلان يسقطان على القمر أثناء خسوف القمر، والظل ظل كامل ومظلم، والظل ظل خارجي جزئي.
- يمر القمر عبر هذه الظلال على مراحل.
- المراحل الأولية والنهائية، عندما يكون القمر في ظل خافت، ليست ملحوظة للغاية، لذا فإن أفضل جزء من الكسوف يكون في منتصف الحدث، عندما يكون القمر في ظل ظله.
- الكسوف الكلي هو نزوة الصدفة الكونية، منذ تشكل القمر، منذ حوالي 4.5 مليار سنة، كان بعيدًا قليلاً عن كوكبنا (حوالي 1.6 بوصة، أو 4 سم في السنة).
- الإعداد الآن مثالي القمر على مسافة مثالية لظل الأرض ليغطي القمر بالكامل، ولكن بالكاد، بعد مليارات السنين من الآن، لن يكون هذا هو الحال.
- وفقًا لوكالة ناسا، هناك خسوفان إلى أربعة خسوف شمسي كل عام، في حين أن خسوف القمر يكون أقل تكرارًا.
- وقالت الوكالة إنه في أي سنة تقويمية، يكون الحد الأقصى لعدد الخسوفات هو أربع خسوفات شمسية وثلاثة خسوفات قمرية.
- ومع ذلك، في حين لا يمكن رؤية كسوف الشمس إلا على طول مسار يبلغ عرضه حوالي 50 ميلاً، يمكن رؤية كل خسوف للقمر من أكثر من نصف الأرض.
- وتجدر الإشارة إلى أن القمر يظهر باللون الأحمر عند حدوث الكسوف.
- ومن خلال النقاط التي تم سردها، يمكننا معرفة ما هو خسوف القمر بشكل أكثر وضوحًا.
ما هو موعد خسوف القمر القادم
- كان آخر خسوف للقمر في 5 يوليو 2022.
- كان أيضًا خسوفًا شبه قمري للقمر.
- شهد هذا العام 4 خسوفات للقمر في المجموع. هم انهم
- 10 يناير كسوف بينو ميرال.
- مرئي في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة ووسط كندا ومعظم أمريكا الجنوبية.
- 5 يونيو كسوف بينو ميرال.
- شوهد خسوف القمر في بعض أجزاء البلدان من أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا وأستراليا.
- 5 يوليو كسوف بينو ميرال.
- مرئي من معظم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية وأفريقيا.
- 30 نوفمبر كسوف بينو ميرال.
- مرئي من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشمال أوروبا وشرق آسيا وأستراليا.
- من خلال هذه البيانات، يمكننا معرفة توقيت خسوف القمر بعد أن نعرف ما هو خسوف القمر.
ما هي أنواع خسوف القمر
- الخسوف الكلي للقمر يسقط ظل الأرض الكامل (المظلة) على القمر.
- لن يختفي القمر تمامًا، ولكن سيتم إلقاؤه في ظلام غريب يجعل من السهل تفويته إذا كنت لا تبحث عن الكسوف.
- بعض ضوء الشمس الذي يمر عبر الغلاف الجوي للأرض مبعثر ومنكسر، أو منحني، وإعادة تركيزه على القمر، مما يمنحه توهجًا خافتًا حتى أثناء الكلية. يضيء الضوء المنعكس حول حواف الأرض. هذا هو الضوء الذي يسقط على سطح القمر أثناء الخسوف الكلي للقمر.
- الخسوف الجزئي للقمر بعض حالات الخسوف تكون جزئية فقط.
- ولكن حتى الخسوف الكلي للقمر له مرحلة جزئية على جانبي الكلية.
- خلال المرحلة الجزئية، لا تتحاذى الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي، ويبدو أن ظل الأرض يأخذ قطعة من القمر.
- كما رأيتها وأبلغتها وكالة ناسا، عندما يراها الناس من الأرض أثناء عملية خسوف غير مكتملة للقمر، فإن ذلك يعتمد على توافق الشمس والأرض والقمر مع بعضها البعض.
- خسوف القمر هذا هو أقل أنواع الخسوف إثارة للاهتمام، لأن القمر يقع في الظل الخارجي الخافت للأرض.
- ما لم تكن من محبي مراقبة السماء، فمن المحتمل ألا تلاحظ التأثير، حيث يكون القمر مظللًا ببراعة بظل الأرض.
- قال آلان ماكروبرت، كبير المحررين في Sky and Telescope، في بيان إن الجزء الخارجي من شبه الظل للأرض شاحب لدرجة أنك لن تلاحظ أي شيء حتى تنزلق حافة القمر في منتصف الطريق على الأقل.
كيفية مشاهدة خسوف القمر
- يعد خسوف القمر من بين أسهل أحداث مراقبة السماء التي يجب مشاهدتها.
- كل ما عليك فعله هو الخروج والبحث والاستمتاع.
- عندما تريد أن ترى خسوفًا للقمر، فهذا لا يعني أن عليك شراء تلسكوب أو أي أدوات أخرى لتأتي وتراقب هذه الظاهرة.
- ومع ذلك، باستخدام منظار أو تلسكوب صغير يسلط الضوء على تفاصيل سطح القمر، فإن مراقبة القمر أثناء الخسوف أمر مثير للاهتمام مثل أي وقت.
- إذا حدث الكسوف خلال فصل الشتاء، فاحزمه إذا كنت تخطط للخروج طوال المدة، فقد يستغرق الكسوف بضع ساعات حتى يتكشف.
- أحضر المشروبات الدافئة والبطانيات أو الكراسي للراحة.
- إذا كنت ترغب في تصوير خسوف القمر التالي، فتأكد من ة دليلنا من قبل المصورين الفلكيين المخضرمين إيميلدا جوسون وإدوين أغيري.
- يمكننا الحصول على معلومات كافية وصحيحة بالفعل حول ما يحدث على القمر وحول خسوف القمر الكامل، ولكن مرة أخرى سيكون من الرائع رؤية القمر يتغير لونه، نوح بيترو، عالم أبحاث في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند، تم العثور على موقع Space.org News.
- من الممتع رؤيته، إنه حميدة، لكنه تغيير.
- وفي أي وقت نرى تغييرًا في السماء يكون الأمر دائمًا مثيرًا نوعًا ما.
ما هي مدة خسوف القمر
- يستمر خسوف القمر حوالي ثلاث ساعات.
- كالعادة، يبقى القمر في المنطقة المعروفة بظل الأرض لمدة تصل إلى حوالي ساعة.
- يعتمد طول الخسوف على المسافة التي يبعدها القمر عن الأرض، ويستمر أطول من المعتاد عندما يكون بعيدًا جدًا عن الأرض.
- كان أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين في عام 2022.
لقد استغل اليونانيون القدماء عبر التاريخ من ظاهرة خسوف القمر في مجموعة كبيرة الأمور، حيث درسوا شكل ظل الأرض النازل على القمر، واستنتجوا أنّ شكل الأرض سيكون دائريا، كما استخرج المعلومات من هذه الظاهرة عالم الفلك أرسطرخس الساموسي من توقيت خسوف القمر في تقدير قطر القمر نسأل الله لكم التوفيق والسلامة.