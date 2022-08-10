ما هو رقم الاتصال على حساب المواطن ، في ظل التسائلات حول التعرف على رقم الاتصال الذي يتعلق بحساب المواطن ، و معايير حساب المواطن للفرد المستقل للمقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية ، وبالبحث عن أهم الأسئلة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن للفرد المستقل التي تمكنهم من التسجيل على منصة حساب المواطن ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية ، تابعوا معنا .

حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد المبادرات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للأفراد العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والأسر التي ليس لها معيل، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والخاصة من طعام وشراب. والتعليم والصحة، ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين وتوجيه هذه المنحة للفئات المستحقة أيضًا.

ما هو رقم الاتصال لحساب المواطن

الرقم الخاص ببرنامج حساب المواطن هو 19912 وهو الرقم الموحد والمجاني للرد على الاستفسارات والاستفسارات المتعلقة بحساب المواطن من قبل المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا الرقم يستقبل الشكاوى والأسئلة من الأفراد والمستفيدين.، ويعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، سواء للاستفسار عن التعديلات والأنظمة الجديدة التي يفرضها المانحون على هذا الدعم، أو مواعيد صرف المنحة إذا تأخرت عن موعدها الرسمي، والكثير من الأسئلة الأخرى و استفسارات.

طرق التواصل مع حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن التواصل مع خدمة العملاء بعدة طرق مختلفة، وفيما يلي طرق التواصل مع حساب المواطن

يسمع صوتك يمكن الحصول على معلومات إضافية عن طريق الاتصال برقم 19911 أثناء ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

بوابة حساب المواطن تتيح هذه الخدمة التواصل مع خدمة العملاء في أي وقت خلال 24 ساعة متواصلة في اليوم، ومن أجل الوصول إلى البوابة عبر الرابط “”.

Twitter Citizen Account يمكن توجيه أي سؤال أو استفسار عبر منصة Twitter الخاصة بحساب المواطن يوميًا من الأحد إلى الخميس ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً، والوصول إلى حساب Twitter مباشرة “”.

طريقة تحديث حساب مواطن 1444

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطنين داخل المملكة العربية السعودية تحديث المعلومات والبيانات الخاصة في حال حدوث أي تغيير فيها لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا. فيما يلي خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة حساب المواطن على الإنترنت مباشرة “”.

أدخل اسم المستخدم في المكان الصحيح.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

من القائمة الرئيسية انقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

انقر فوق علامة التبويب “تأجير المرفقات”.

تحميل وتحميل المستندات والبيانات الجديدة في الحساب.

قم بتأكيد المعلومات الجديدة التي تم إدخالها في الحساب.

انقر على أيقونة “الإفصاح عن الدخل”.

تعديل بيانات؛ ثم اضغط على زر حفظ.

تسجيل جديد في حساب المواطن

أتاحت منصة حساب المواطن إمكانية تسجيل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية للاستفادة من المنح والمدفوعات النقدية الشهرية بعد ة جميع شروط وأحكام عملية التسجيل، وفيما يلي خطوات التسجيل

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة حساب المواطن على الإنترنت مباشرة “”.

من القائمة الرئيسية للموقع ؛ انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

أدخل البيانات الشخصية التالية رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد الهجري. رقم الهاتف المحمول. البريد الإلكتروني. الحالة الزوجية. دور. عنوان المنزل. جميع البيانات الأخرى.

أدخل رمز التحقق من الهاتف المحمول ؛ ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

اكتب وأكد كلمة مرور قوية لإكمال الخطوات.

املأ جميع البيانات الشخصية المتبقية وأكمل الطلب.

عرض والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق الأيقونة التالية

إدخال المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية والصحية وعنوان المنزل.

– تعبئة بيانات المعالين والدخل والعقارات والحسابات المصرفية إن وجدت.

انقر على أيقونة طلب ة.

انقر فوق علامة التبويب “إرسال الطلب”.

الموقع الرسمي لحساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن موقعًا رسميًا على الإنترنت للتعرف على القرارات والتعليمات الجديدة حول صرف المنح والمدفوعات النقدية كل شهر. الجدير بالذكر أنه تم إيداع الدفعة رقم 57 في حساب المواطن يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 م. يمكن تحديد اهم القرارات وموعد صرف المدفوعات او التسجيل والاستعلام عن حساب المواطن عن طريق الدخول الى الموقع الرسمي مباشرة على شبكة الانترنت.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على ما هو رقم الاتصال على حساب المواطن ، وعلى عدد أرقام الاتصال الموجودة على حساب المواطن ،ويعد من أهم وأبرز المبادرات التي قدمتها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.