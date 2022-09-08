ما هو سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس الجديد ٢٠٢٢ “iPhone 14 Pro Max ” شركة آبل ،يعتبر من أكثر الإصدارات التي قدمتها شركة أيفون العالمية والتي أعلنت عنه خلال المؤتمر التي أقيم في يوم الأربعاء ال7 من شهر سبتمبر عن إصداره على الأسواق في يوم الجمعة ال9 من شهر سبتمبر ولديه عدد من سلسلة الهواتف مثل iPhone 14،iPhone 14 Plus ،آيفون 14 برو ماكس.

آيفون 14 برو ماكس الجديد ٢٠٢٢

كشف بعد ظهر امس مؤتمر أبل أعلنت شركة Far Out، البث المباشر الذي أقامته الشركة، عن إطلاق 4 هُواتف جديدة من سلسلة هُواتف iPhone 14، وهِيْ آيفون 14 برو ماكس و iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Plus، طالما أن الحجز المسبق عبر الهاتف يبدأ فِيْ المَوعِد المحدد، من يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 ومَوعِد وصول الهُواتف سيكون حسب الجدول الزمني على النحو التالي

الأول يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 الموافق 20 صفر 1444 القدوم هاتف iPhone 14.

أيضا يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444 يصل الهاتف. آيفون 14 بلس.

أخيرًا، يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، الموافق 20 صفر 1444، يصل هاتفِيْ آيفون 14 برو ماكسو آيفون 14 برو.

أولاً، iPhone 14 الجمعة 16 سبتمبر 2022 هاتف iPhone 14 Plus الذكي الجمعة 7 أكتوبر 2022 الهاتف الذكي iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro الجمعة 16 سبتمبر 2022

أسعار iPhone 14 Pro Max والهواتف الجديدة 2022-2023

كَمْا ذكرنا فِيْ الفقرة السابقة أنه خلال المؤتمر شركة آبل تم الإعلان الليلة الماضية عن أسعار الإصدار الجديد من الهُواتف الذكية وخصائصها وأسعارها، والأسعار مذكورة أدناه:

السعر الأول آيفون 14 إنه 799 دولارًا.

بينما السعر آيفون 14 بلس إنه 899 دولارًا.

أيضا السعر يقدر سعر iPhone 14 Pro Max بـ 1099 دولار امريكي.

فِيْ النهاية السعر آيفون 14 برو يقدر بـ 999 دولار.

مواصفات وتصميم iPhone 14 Pro Max 2022

بالإضافة إلى ما سبق، فإن من أبرز المواصفات فِيْ تصميم آيفون 14 برو ماكس الخبر التالي:

شاشة iPhone 14 Pro Max

من أكثر الأشياء التي تغيرت على الشاشة هُو اختيار Apple لاستبدال فتحة الكاميرا الأمامية بثقب على شكل ثقب على شكل حبة، وهُو تصميم مجهز بميزة التعرف على الوجه تسمى معرف الوجه بالإضافة إلى موديلات 6.1 و 6.7 بوصة المعتادة.

ذاكرة iPhone 14 Pro Max

يحتوي الهاتف أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 8 جيجا بايت، وهِيْ مساحة غير مسبوقة.

كاميرا الهاتف

كَمْا بدأت iPhone Promax 14 مزود بالعديد من ميزات الكاميرا التي لم يتم إصدارها بالترتيب التالي

أولاً، هناك مستشعر تقارب خلف شاشة الهاتف مع ظهُور إشعارات فِيْ شكل رسوم متحركة تسمى Dynamic Island، مما يسمح بتشغيل التنبيهات. الكاميرا الخلفِيْة للهاتف سميكة، مما يسمح بإزالة شق الكاميرا، وسيعمل التصميم المميز لعدسات الكاميرا الخلفِيْة على السماح للماسح الضوئي LiDAR، وكذلك الفلاش، بالسقوط من الزجاج الخلفِيْ. تتميز الكاميرا بنظام زوم بصري غير مسبوق منظار المنظار، حيث يلتقط المستشعر صورًا بدقة 12 ميجابكسل، مما يزيد من تجمع الضوء ودقة مجموعة التركيز بدقة 48 ميجابكسل. يعمل مستشعر الهاتف الجديد أيضًا على تحسين جودة التفاصيل بتنسيق Apple ProRAW.

نظام فِيْديو لهُواة التصوير.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم توفِيْر تغطية سينمائية لكاميرا الهاتف لتصوير مقاطع فِيْديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا فِيْ الثانية، بالإضافة إلى دقة 4K بمعدل 24 إطارًا فِيْ الثانية، والتي تعمل فِيْ تغطية متكاملة للفِيْديو.

إطار الهاتف الذكي iPhone 14 Pro

يتميز الهاتف الجديد أيضًا بإطار التيتانيوم، مثل يحتوي كل من هُواتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro على شريحة A16 Bionic تعمل بشكل أسرع من ذي قبل.

مؤتمر Apple والإصدارات الجديدة 2022-2023

فِيْ الختام، كشف مؤتمر أبل بعد ظهر أمس، أعلن عن إصداراته الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أحدث إصدارات آيفون 14 برو تم الكشف عن ما يلي:

iPad الجديد من Apple.

أيضا، ساعة آبل الجديدة.

أخيرًا، سماعات Apple Airpods Pro الجديدة.

ما هو سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس الجديد ٢٠٢٢ “iPhone 14 Pro Max ” شركة آبل كذلك يوفر الجهاز مزايا الخصوصية والحفاظ على سرية البيانات والملفات بالإضافة الى خاصية معرف الوجه التي يتيح لمالك الجهاز الدخول الى برامجه.