ما هو عنصر الغذائي المهم وعلاقته بإطالة العمر

يحاول جسمك باستمرار إصلاح تلف الحمض النووي. عندما يفشل جسمك في إصلاح تلف الحمض النووي أو أن ضرر الجذور الحرة كبير جدًا، تبدأ في التقدم في السن ويبدأ جسمك في الانهيار.

تشير دراسة إلى أن تلف الحمض النووي الناجم عن نقص المغذيات الدقيقة يمكن أن يسبب السرطان.

لماذا تعتبر العناصر الغذائية مهمة لأن العناصر الغذائية تدخل في عملية الإصلاح، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الحمض النووي. إذا كنت تعاني من نقص في العناصر الغذائية عند مستوى معين، فسوف تتعرض لانهيار داخل النظام.

نظرية الفرز

إذا كنت تعاني من نقص طفيف، فسيقوم جسمك بترشيد العناصر الغذائية، وستعاني الجينات والإنزيمات المشاركة في عمليات طول العمر والإصلاح.

لسوء الحظ، لا توجد أعراض حقيقية قصيرة العمر أو علامات واضحة على الإصابة بالسرطان. لهذا السبب أريدك حقًا أن تفهم أنك بحاجة للتأكد من أن لديك جميع العناصر الغذائية في نظامك الغذائي لحماية نفسك.

الأطعمة الرئيسية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية