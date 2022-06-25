ما هو عنصر الغذائي المهم وعلاقته بإطالة العمر

يحاول جسمك باستمرار إصلاح تلف الحمض النووي. عندما يفشل جسمك في إصلاح تلف الحمض النووي أو أن ضرر الجذور الحرة كبير جدًا، تبدأ في التقدم في السن ويبدأ جسمك في الانهيار.
تشير دراسة إلى أن تلف الحمض النووي الناجم عن نقص المغذيات الدقيقة يمكن أن يسبب السرطان.
لماذا تعتبر العناصر الغذائية مهمة لأن العناصر الغذائية تدخل في عملية الإصلاح، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الحمض النووي. إذا كنت تعاني من نقص في العناصر الغذائية عند مستوى معين، فسوف تتعرض لانهيار داخل النظام.
نظرية الفرز
إذا كنت تعاني من نقص طفيف، فسيقوم جسمك بترشيد العناصر الغذائية، وستعاني الجينات والإنزيمات المشاركة في عمليات طول العمر والإصلاح.
لسوء الحظ، لا توجد أعراض حقيقية قصيرة العمر أو علامات واضحة على الإصابة بالسرطان. لهذا السبب أريدك حقًا أن تفهم أنك بحاجة للتأكد من أن لديك جميع العناصر الغذائية في نظامك الغذائي لحماية نفسك.
الأطعمة الرئيسية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية
- (زنك، يود، فيتامين د، حمض الفوليك، ب 12، سيلينيوم)
- المحار (المحار، المحار، بلح البحر، السلطعون، الكركند، الجمبري)
- الأسماك (خاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون البري وليس السلمون المستزرع)
- البيض (ويفضل أن يكون عضويًا أو بلديًا من مصدر خارجي من الدجاج المربى في المراعي وليس في الأقفاص)
- الخضار الورقية الداكنة
- لحوم البقر والكبد واللحوم العضوية (يفضل أن تكون عضوية من أصل حيواني مرعى)
- زيتون وزيت زيتون
- بذور اليقطين وبذور عباد الشمس
- الجبن (يفضل أن يكون عضويًا من الحيوانات التي ترعى العشب)
- الخضار المخمرة (مثل المخللات)