ما هو غشاء البكارة ما فائدته و متى يتمزق

ما هو غشاء البكارة إنه ينتمي إلى الجهاز التناسلي الأنثوي الذي يغلق جزئيًا مدخل المهبل. غالبًا ما يكتنف الغموض وأصل العديد من الأفكار المسبقة، اكتشف كل ما يمكن معرفته عن غشاء البكارة.

تشكيل وتعريف غشاء البكارة

غشاء البكارة عبارة عن غشاء صغير يغلق فتحة المهبل جزئيًا، على بعد حوالي 1 سم من مدخله. غشاء البكارة ليس له أي فائدة فسيولوجية إنه البقايا الجنينية للغشاء الذي يفصل في الأصل جزأين من المهبل من أصل جنيني مختلف. ينكسر أثناء أول اتصال جنسي.

أنواع مختلفة

لا يوجد نوع واحد من غشاء البكارة يمكن قياسه. يختلف الانفتاح والمرونة والشكل من امرأة إلى أخرى. هناك العديد من الاختلافات التشريحية في غشاء البكارة مثل

غشاء بكارة غير كامل، وهو أمر نادر، يتم تشخيصه عند الولادة ويتطلب شق جراحي للسماح بتدفق الدورة الشهرية لاحقًا

عمليا غير متوفر

حلقي (الأكثر شيوعًا، مع فتحة دائرية بقطر متفاوت)

“الامتناع” مرن جدا، حيث يمزق بسهولة دون نزيف

مثقوبة (تسد المهبل بالكامل تقريبًا، مما يجعل السدادات القطنية صعبة)

عن طريق الفم (مع شق أفقي أو عمودي رفيع)

cribriform (مثقبة بعدة ثقوب صغيرة)

ما هو غشاء البكارة متى ينكسر غشاء البكارة

عادة ما يتم كسر غشاء البكارة أثناء الجماع الأول. هناك العديد من المعتقدات حول الألم والنزيف الناتج عن هذه الدموع، وهذا ليس صحيحًا دائمًا. في الواقع، يكون النزيف متغيرًا ونادرًا ما يكون مؤلمًا حوالي 50٪ من النساء لا ينزفن أثناء الجماع الأول. أيضًا، التمزق مؤلم بعض الشيء، لكن هذا يعتمد على مدى مداعبة الشريك، وخاصة طول المداعبة إذا زاد الإثارة بدرجة كافية لحدوث التزليق، يكون خطر التعرض للإيذاء أكبر بكثير. ضعيف.

عادةً لا يكفي إدخال إصبع أو سدادة قطنية في المهبل لتمزق غشاء البكارة، على عكس كوب الحيض الذي يحمل مخاطر أكبر للتمزق. من الممكن أيضًا أن يتمزق غشاء البكارة، بعيدًا عن الجماع، عند ممارسة رياضة مثل ركوب الخيل أو رقص الباليه أو ركوب الدراجات.

ملحوظة بمجرد تمزيقه، يمكن خياطة غشاء البكارة جراحيًا.

عندما يكون الاختراق مستحيلاً

عندما يكون الاختراق مستحيلاً، يمكن أن يكون سببه شيئين

سبب تشريحي شديد المقاومة (يمكن لطبيب أمراض النساء تشخيصه بسهولة). قد يكون هناك أيضًا تقلص لا إرادي قوي لعضلات المهبل أو انسداد تشريحي مثل غشاء البكارة الضيق جدًا ؛

التشنج المهبلي إذا كان الفحص النسائي طبيعيًا. ربما تكون فرضية التشنج المهبلي (الانقباض اللاإرادي لعضلات المهبل) هي السبب في الواقع إذا أمكن إدخال إصبعين في المهبل. سيكون السبب نفسيًا ويتطلب رعاية مناسبة.

في كلتا الحالتين، من المستحسن استشارة الطبيب.

عمليات مختلفة

هناك عدة أنواع من جراحات غشاء البكارة

عملية ترقيع غشاء البكارة التي تسمح بالترميم الدائم لغشاء البكارة

غشاء البكارة الذي يسمح بالترميم المؤقت لغشاء البكارة

إزالة جزء من غشاء البكارة بحيث يتضخم قليلاً (عندما يكون غشاء البكارة سميكًا جدًا وليس مثقوبًا بدرجة كافية …).

ملاحظة في بعض الثقافات، تستخدم الفتيات اللاتي مارسن الجنس بالفعل هذه العملية “لاستعادة” العذرية التي يرمز إليها غشاء البكارة.

في بعض البلدان، بموجب القانون، يُحظر بشدة التحقق من العذرية بناءً على طلب طرف ثالث، حتى لو كان الأمر يتعلق بالوالدين أو تجاه قاصر أو زوج مستقبلي. لا يمكن إجراء هذا الفحص، على الرغم من أنه مصرح به في بلدان أخرى.