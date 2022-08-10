ما هو كتاب بساتين عربستان ، قد سعى العديد من الأفراد ممن أعجبوا بقصة رواية بساتين عربستان ، للكاتب اسامة المسلم ، حول البحث على كتاب بساتين عربستان ، وتعد الرواية من الروايات التي قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشر جزئها الأول قبل سبع سنوات للكاتب السعودي الهاوي أسامة المسلم والذي أصبح من الاشخاص المهمًين في عالم الكتابة في المملكة السعودية ، لكنه استطاع أن يبتكر ويجعل روايته من أشهر الروايات في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

ما هو كتاب بساتين عربستان

كتاب بساتين عربستان هو رواية خيالية مليئة بالإثارة والتشويق تروي بعض أحداث الحروب التي اندلعت عن انتقام يقع بين ساحرتين، الأولى عربية تسمى الضجة، والثانية فارسية تسمى أفصار. وتجدر الإشارة إلى أن أحداث الرواية تجري في بلاد فارس والحجاز.

من هو مؤلف كتاب بساتين عربستان

مؤلف رواية بساتين عربستان هو الكاتب السعودي أسامة محمد المسلم، وتتمثل أهم المعلومات المتعلقة به في النقاط التالية

الاسم والنسبة أسامة محمد المسلم.

الإسم المستعار أسامة المسلم.

تاريخ الميلاد 5 مارس 1977 م.

مكان الميلاد المنطقة الشرقية، مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية

الاقامة العاصمة السعودية الرياض.

العمر 45 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المؤهلات إجازة في الأدب الإنجليزي.

الأم جامعة الملك فيصل بالهفوف.

اللغة الرسمية العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة كاتب وروائي.

سنوات النشاط من 2015 م حتى الوقت الحاضر.

بساتين عربستان كم عدد الأجزاء

تمثل أجزاء رواية بساتين عربستان في الجدول التالي

رقم القطعة عنوان الجزء عدد الصفحات سنة الإصدار المطبعة والنسر الجزء الأول بساتين عربستان 536 صفحة مارس 2015 بيت الأدب العربي الجزء الثاني عصبة الشياطين 514 صفحة فبراير 2016 بيت الأدب العربي الجزء الثالث رياح الهجر 573 صفحة أغسطس 2016 بيت الأدب العربي الجزء الرابع عاجِز 512 صفحة تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بيت الأدب العربي الجزء الخامس هجين ساحرة 528 صفحة فبراير 2022 بيت الأدب العربي الجزء السادس عرين الاسد 656 صفحة مارس 2022 بيت الأدب العربي

كتاب بساتين عربستان pdf

يمكن تنزيل الأجزاء الستة من رواية بساتين عربستان من خلال النقاط التالية

تعرفنا عبر السطور السابقة على ما هو كتاب بساتين عربستان ، والذي اعلن عنه من قبل مجموعات واستوديوهات قنوات MBC للإنتاج الفني أن رواية “بساتين عربستان” قد بدأت العمل على إطلاقها كمسلسل تلفزيوني ذو بطولة نسائية مطلقة .