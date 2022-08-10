ما هو لون الحداد الرسمي في الصين ، قد أثار الهام الكثير من الأشخاص حول التعرف على لون اللباس في حالة الحداد على الأشخاص وهل هنالك لباس رسمي يتعلق بذلك الأمر ، و تعد الصين من الدول التي تميزت بالكثافة السكانية المرتفعة جدا، الاقتصاد المليئ بالإنجازات والتطورات، حيث تحتل دولة الصين المرتبة الثانية عالميا في الاقتصاد وبالتالي سنتعرف على أهمية الألوان في الثقافة الصينية، إضافة إلى علم الاتحاد الرسمي لجمهورية الصين.

معلومات عن الصين

تتميز الصين بتاريخها القديم وحضاراتها ذات الثقافات المتعددة والمتنوعة والمعروفة بقصصها الخيالية. كما يضمن هذا البلد لشعبه حرية اختيار الدين. كانت فيها ديانات كثيرة، وكذلك الديانات التوحيدية الثلاث، بالإضافة إلى البوذية، وكذلك ديانات أسلافهم. فيما يلي أهم المعلومات عن الصين

تشتهر بكثرة عدد سكانها، وصل عدد سكانها في عام 2022 إلى 1.402 مليار نسمة.

عاصمتها بكين.

تبلغ مساحة الصين حوالي 9597000 كيلومتر مربع.

اقتصادها يحتل المرتبة الثانية في العالم.

عملتها هي الرنمينبي.

نظامها شيوعي.

رئيسها هو شي جين بينغ.

ما هو اللون الرسمي للحداد في الصين

اتخذت الصين اللون الأبيض كرمز للحداد الرسمي، فهو لون الخير ويحمل في دلالاته الروح النقية والنقية التي لا تفعل شيئًا سوى الخير. في جنازاتهم، لا تزال هذه الثقافة سائدة فيهم حتى يومنا هذا.

معنى الألوان المختلفة في الثقافة الصينية

الألوان موجودة في كل الثقافات، فهي توضح معاني الأشياء من حولنا، بالإضافة إلى جعل الحياة أجمل وأكثر بهجة. كل لون له معنى محدد في كل ثقافة، وخاصة في الثقافة الصينية، على سبيل المثال

يدل اللون الأحمر في الثقافة الصينية على السعادة والحظ السعيد والنجاح.

أما اللون الأصفر فهو اللون الملكي الذي يعبر عن الإمبريالية والقوة والازدهار أيضاً.

يشير اللون الأخضر إلى الشفاء والصحة والصبر والشجاعة والخصوبة والثروة.

واللون الأسود يرمز إلى القوة في الثقافة الصينية، إضافة إلى أنه يرمز إلى القوة والمعرفة.

يرمز اللون الأرجواني إلى الحب والعطف، وكذلك الملوك والرفاهية والطموح والتباهي.

يشير اللون الأبيض إلى الخير والنقاء ويتوافق مع عناصر الطبيعة الخمسة الماء والنار والخشب والمعدن والأرض.

ما هو اللون الرسمي للاتحاد في الصين

تم اعتماد علم جمهورية الصين الشعبية في 27 سبتمبر 1949. وهو ملون باللونين الأحمر والأصفر. تم تصميم علم اتحاد الصين بحيث يتكون من مستطيل أحمر، في الزاوية اليسرى العليا من المستطيل الأحمر نجمة كبيرة وأربعة نجوم صغيرة باللون الأصفر.

ما هو اللون الرسمي للحداد في الإسلام

في الإسلام، ترتدي النساء عادة ملابس سوداء وداكنة بشكل عام حدادا على أزواجهن أو ابنهن أو والدهن أو أخيهن. أو أقاربها ولكن يحرم الصفع والنحيب بصوت عال في الجنازة، وعند وفاة زوج المرأة تتجنب كل ما هو ملون ومصبوغ ومبهج بالثياب والحلي، ولا تخرج بغير حاجة لها. حتى تنتهي فترة انتظارها وتعود إلى حياتها الطبيعية.

تعرفنا عبر السطور السابقة على ما هو لون الحداد الرسمي في الصين ، والتي تعد ضمن الدول الاقتادة التي تميزت بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي وتحتل المرتبة الثانية من حيث تلك القوى ، وأوضحنا لكم دلالات الألوان في الثقافة الصينية.