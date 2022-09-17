ما هو مرض الفنانة شذى سبت،تعتبر الفنانة اللامعة والمشهورة شذى سبت من اهم الشخصيات البارزة في دولة البحرين والتي قدمت الكثير من الاعمال الفنية المميزة والناجحة والتي لاقت على اعجاب الكثير من الناس في الوطن العربي ولا سيما بدولة البحرين وتبلغ من العمر نحو 41 سنة وتعتنق الديانة الاسلامية ومتزوجة من شخصية لامعة ومشهورة بدولة البحرين ولكنها لم تصرح الكثير من المعلومات حول حياتها العائلية.

شذى سبت ويكيبيديا

شذى محمد سبت فنانة ومخرجة ومؤلفة من أصل بحريني وجنسية. ولدت في مارس 1981 م. حاصلة على درجة البكالوريوس في مجال التمثيل والإخراج. جدير بالذكر أن شذى تنحدر من عائلة فنية معروفة جدًا. والدتها هي الفنانة فاطمة إسماعيل، وهي أخت لعدد من الممثلات البحرينيات هن أبرار وشيلة وشيماء سبت. بدأت شذى مسيرتها الفنية في سن مبكرة لا تزيد عن ست سنوات، من خلال مسرحيات مركز سلمان الثقافي عام 1986، وتوغلت شذى في مجال المسلسلات الخليجية من خلال عدة مسلسلات ناجحة مثل مسلسل عويشة عام 2003.

سيرة شذى سبت الذاتية

أهم ما يميز الفنانة شذى سبت ما يلي:

الاسم العربي شذى محمد سبت.

الاسم الانكليزي شذى سبت محمود.

الميلاد في السابع من مارس 1981 م.

العمر 41 سنة.

مكان الميلاد المحرق – البحرين.

الجنسية البحرين.

الجنسية البحرين.

دين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

اللهجة بحرينية.

المهنة ممثلة.

مرض شذى سبت

ما تعانيه النجمة البحرينية شذى سبت هو مرض نادر في المعدة، وتجدر الإشارة إلى أنها تعاني من هذا المرض منذ فترة طويلة جدًا، وأن ما انتشر بشأن إصابتها بجلطة دماغية غير صحيح تمامًا، حيث ظهرت في فيديو لها توضح طبيعة وطبيعة مرضها.

من هو زوج شذى سبت

الفنانة شذى سبت، متزوجة من رجل من أصل وجنسية بحرينية، لكن هويتها مجهولة منذ أن تزوجها حتى الآن. اقرأ ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم.

حساب شذى سبت إنستغرام

تعد الفنانة البحرينية، شذى سبت، من أكثر الفنانات العربيات نشاطا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تفاعلها المكثف على حساباتها المختلفة، وتحديدا حسابها على منصة انستجرام، حيث لديها عدد من المتابعين تجاوز المليون متابع، ويمكن الوصول إلى حساب شذى سبت مباشرة.

الممثلة والفنانة المشهورة شذى سبت من ابرز الممثلات في البحرين والتي حققت شهرة ونجاح واسعة حول العالم وتداول عدة اخبار الى ان الفنانة شذى سبت تعاني من مرد فريد ونادر في المعدة وكما صرحت انها كانت تعاني من هذا المرض لمدة طويلة ونتدرج من عائلة فنية مشهورة ولامعة بدولة البحرين.