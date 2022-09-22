ما هو مرض الفنان المصري هشام سليم ، هشام سليم هو ممثل مصري عمل في الدراما والتمثيل ويديه العديد من الافلام والمسلسلات التلفزيونيه عرفت منذ طفولته وهو متزوج مرتين وزوجته الاولى هي ميرفت النحاس وهي ام لأطفاله الثلاثة وزوجته، بدا الفنان هشام سليم مسيرته المهنية عندما كان عمره 13 عاما، وفيه ساعات الم اضيه سبب مرض أصيب به.

من هو الفنان هشام سليم ويكيبيديا

الفنان المصري هشام سليم هو فنان مصري والده الفنان القدير صالح سليم ولديه العديد من الافلام والمسلسلات التلفزيونيه وهو متزوج من ميرفت النحاس وزوجته الثانيه هي نادية الغالب، وبدا نشابه والمهني وهو ابن 13 عاما، واتحدث عبر شاشات التلفزيون عن ابنه المتحول جنسيا الذي يبلغ من العمر 26 عاما.

هشام سليم السيرة الذاتية

يعتبر الفنان القدير هشام سليم وهو علم من الاعلام المصريه وعرف بمسيرته الفنيه الكبيره والعمل التلفزيوني ولكم السيره الذاتية الخاصة به:

الاسم: هشام محمد صالح سليم.

تاريخ الميلاد: 27 يناير 1958 م.

مكان الميلاد: القاهرة.

العمر: أربعة وستون سنة.

المهنة: ممثلة.

الجنسية المصرية.

المؤهل: بكالوريوس سياحة.

عدد الاطفال: ثلاثة.

أسماء الأبناء: نور ، زين ، قسم هشام سليم.

سنوات من النشاط من عام 1972 م حتى الوقت الحاضر.

حقيقة وفاة هشام سليم

انتشر خبر وفاة الفنان المصري هشام سليم يوم امس وقد تبين فيما بعد ان خبر وفاته هو مجرد شيء عن انتشرت على وسائل الاعلام وكان الفنان هشام سليم يعاني من مرض السرطان بالرئه، وهشام سليم هو من مواليد عام 1958 وهو نجل اللاعب المصري صالح سليم وشارك بالعديد من المسلسلات والافلام ومن بينها فيلم امبراطوريه ميم ويبلغ من العمر 64 عاما.

ما هو مرض الفنان هشام سليم

ذكرت المصادر الرسمية مقربة من الفنان القدير هشام سليم ان الفنان يعاني من مرض السرطان وهو برحلة علاجية وبعد ذلك انتشر خبر وفاته ولا صحة لما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الفنان هو مصاب بسرطان الرئه ويترقى العلاج في إحدى مستشفيات مدينة القاهرة، وقال الرئيس المهن التمثيلية أشرف زكي ان الفنان كان يعاني من مرض السرطان والفنان يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تناقله حول حقيقة وفاته.

الحالة الصحية للفنان المصري هشام سليم هي جيدة فقد كان يعاني من مرض السرطان وتتحفظ عائلته على نشر الحاله الصحية للفنان هشام سليم وتم نقله الى إحدى المستشفيات الخاصة، وقد مثل الفنان هشام سليم عده مسلسلات وافلام وكان من بينها مسلسل بين عالمين ومسلسل كلمة سر ومسلسل المصراوية وقصص الحيوان في القرآن والراية البيضاء.