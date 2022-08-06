ما هو مرض الفنان سعد مجيد ، لقد ذاع انتشار خبر مرض الفنان العراقي سعد مجيد والذي أدى الى وفاته متأثراً بالمرض الذي أصيب به مما أثار ضجة إعلامية داخل الوسط الفني ، وعرف من خلال بعض الأعمال التي شارك فيها وخاصة المسلسل السوري “الإيدز” مما دفع الكثير من الأشخاص من المعجبين والمحبين للفنان بالبحث مرض الفنان سعد مجيد ، تابعوا معنا في التالي .

من هو سعد ماجد على ويكيبيديا

سعد مجيد ممثل عراقي من أصل عراقي. ولد سعد مجيد في العاصمة العراقية بغداد. اشتهر لأول مرة بالدبلجة الصوتية، خاصة بعد مشاركته في برنامج “افتح يا سمسم”. غادر سعد مجيد العراق في أعقاب أحداث مطلع التسعينيات لوقف الدبلجة، لكنه عاد مع الأعمال السورية، وكان سعد عام 1986 أول تجربة فنية له في مسلسل “بيت الزمن”. تبعت أعماله فيلم المخاوي الشهير “مطر النار” ومسلسل “امرأة في الثلاثين”.

سيرة الفنان سعد مجيد

يعتبر الفنان سعد مجيد من عمالقة الفن العراقي وخاصة في الثمانينيات، لذلك نقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل سعد مجيد.

الإسم المستعار سعد ماجد.

تاريخ الميلاد مجهول ولكنها ولدت في الخمسينيات من القرن الماضي.

محل الميلاد من مواليد بغداد / العراق.

محل الاقامة الحالي دولة العراق.

العمر 70 سنة.

الجنسية عراقي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية منفصل

اسم الزوجة السابقة علاء حسين.

التحصيل الدراسي غير معروف.

المهنة ممثل.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة العراقية والإنجليزية.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه الفني عام 1977 م حتى الوقت الحاضر.

تاريخ الوفاة 5 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة المعاناة من مرض عضال.

ما هو مرض الفنان سعد مجيد

مرض الفنان سعد مجيد مرض عضال، حيث عانى الأخير في السنوات الأخيرة من حياته من أعراض المرض، ونتيجة لذلك مكث في المستشفى عدة أشهر، فيما انتشر الخبر بأن أسباب عائلية كانت العامل الأول في وصول مجيد في هذه الحالة. يذكر أن نقابة الفنانين في العراق أصدرت يوم الجمعة 5 آب 2022 بيانا أعلنت فيه وفاة الفنان سعد ماجد إثر إصابته بمرض شديد.

سبب وفاة الفنان سعد مجيد

توفي الفنان سعد مجيد بسبب معاناته من مرض عضال، وتفاقمت حالته الصحية بعد أن اكتشف أحد جيرانه أن الأخير كان فاقدًا للوعي في منزله في يوليو الماضي، مما استدعى نقله إلى المستشفى الكندي في العراق، إلا أن سعد. وصل المجيد الى المستشفى متأخرا مما ادى الى وفاته على الفور. وكان الجمهور العراقي والعربي قد نقل نبأ وفاة هذه الفنانة ببالغ الحزن والأسى، مذكرا بأهم أعماله وتأثيره على عالم الدبلجة والفن العراقي.

من هي زوجة الفنان سعد ماجد

انفصل الفنان سعد مجيد عن زوجته السابقة الفنانة علاء حسين، وارتبط سعد مجيد بعلاء حسين عام 2003 ميلادي، حيث جمعهما الوسط الفني، لكن علاقتهما لم تدم طويلا، حيث انفصل الشريكان عن نحو سبعة. قبل سنوات، لم ينجب الأخير أي أطفال، وارتبط سعد مجيد في بداية شبابه بامرأة عراقية من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عددًا من الأطفال. ولم تذكر أي تفاصيل عن عائلة سعد مجيد، لكن الشائعات امتدت إلى علاقة زوجة ماجد السابقة بوفاته، وأن انفصالها عنه هو السبب الأول في معاناته من الأمراض.

وفي الختام تعرفنا على ما هو مرض الفنان سعد مجيد ، و أهم المعلومات عن الفنان سعد مجيد من خلال سيرته الذاتية، وصولاً إلى مرضه وسبب الذي أدى الى وفاته ، وتفاصيل عن من هي زوجة الفنان سعد ماجد .

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