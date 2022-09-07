ما هو مرض بسمة وهبة، تعد بسمة وهبة أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في جمهورية مصر العربية كما وأنها قدمن العديد من الأعمال الإعلامية والبرامج التلفزيونية التي كان لها صدى واسع وكبير، والتي كونت قاعدة جماهيرة كبيرة من كافة الوطن العربي، وفي الأونة الأخيرة لمع اسم بسمة وهبة عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد الإعلان عن مرض بسمة وهبة.

من هي بسمة وهبة ويكيبيديا

تعد بسمة وهبة أحدى الشخصيات الإعلامية المصرية، والتي لاقت على نجاح واسع في مجال عملها، عاشت الإعلامية بسمة في الإسكندرية وشهدت مسيرتها تقديم العديد من البرامج الناجحة والتي تمكنت من خلالها الحصول على شهرة واسعة، حيث لم تستمر طويلا في هذا المجال، ولكنها عادت مؤخرا الى هذا العمل الإعلامي، تعرضت بسمة وهبة الى مرض خطير مما قامت بالذهاب الى بريطانيا لتلقي العلاج كما وقامت بخلع الحجاب مما عملت جدل واسع وكبير من قبل متابعينها.

ما هو مرض بسمة وهبة

يعد مرض بسمة وهبة مرض خطير من نوعه، والتي تعرضت له خلال الفترة الأخيرة ، والتي جعلتها تعتذر بشكل كلي عن كافة برامجها التلفزيونية، ويعد مرض بسمة وهبة، بمرض السرطان، حيث ذهبت الى بريطانيا للعلاج، وخلال التصريحات الخاصة ببسمة وهبي بينت من خلالها أنها تعاني من مرض نادر جدا، وقد تعافت منه بعد فترة من الزمن، والجدير بالذكر بأن الإعلامية بسمة وهبة قامت بخلع الحجاب خلال استضافتها في البرنامج والذي كان يعقد مع إيناس الدغيدي.

بسمة وهبة انستقرام

تمتلك بسمة وهبة العديد من الحسابات الرسمية ومن ابرزها حسابها على الإنستقرام، حيث تمتلك شهرة كبيرة، حيث يبلغ عدد المتابعين على حسابها على الإنستقرام ما يقارب مليون و100 ألف متابع من كافة الوطن العربي، كما وتشارك الكثير من الصور الخاصة بها وبعض مقاطع الفيديو ، حيث يمكن متابعة بسمة وهبة الإنستقرام من هنا.

تعد بسمة وهبة من الشخصيات المشهورة في الشارع المصري، كما وتعمل بسمة إعلامية ومقدمة برامج تلفزيونية، تعرض بسمة الى مرض خطير،وهو مرض السرطان ، وقد ذهبت الى الولايات المتحدة للعلاج.