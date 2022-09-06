ما هو مرض رؤوف غبور، أعلنت ابنه رؤوف غبور الفترة الاخيرة في لقاء صحفي مساء يوم مرض والدها رؤوف غبور رجل الأعمال المصري، حيث تفاعل الكثير من المتابعين مع هذا الخبر الصادم والصاعق مرض رؤوف غبور، والجدير بالذكر بأن رؤوف غبور من رجال الأعمال الكبار في عالم التجارة، في جمهورية مصر العربية، وقد تولى العديد من المناصب الكبيرة، ومن أبرزها رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ، مما تساءل الكثير حول مرض رؤوف غبور.

من هو رؤوف غبور ويكيبيديا

يعد رؤوف غبور من أبرز الشخصيات ورجال الأعمال المعروفة في جمهورية مصر العربية، حيث يصنف من الشخصيات التي قامت بإحياء الكثير من المشاريع الناجحة والتي حققت صدى واسع في جمهورية مصر، حيث شغل العديد من المناصب ومنها عمل رئيس شركة غبور وعضو منتدب في مصر، والتي تم تأسيسها عام 1985، وهذا الشئ أدى الى شهرته الواسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما ولمع اسم رؤوف غبور الفترة الأخيرة بعد بوج ابنه عن مرض رؤوف غبور .

ما هو مرض رؤوف غبور

بينت أبنه رؤوف غبور الفترة الاخيرة في لقاء لها عن مرض والدها رؤوف غبور الخطير، حيث يعاني رجل الأعمال رؤوف من مرض خطير جدا وهو سرطان في البنكرياس والذي أدى الى تدهور حالته الشخصية وعلى الرغم من تفاؤل الأطباء من شفاء رؤوف من مرض السرطان الا أنه لم يستجب الى أي علاجات وخاصة علاج الكيماوي، حيث سافر للخارج لإجراء بعض الفحوصات الطبية في الخارج.

فيديو مرض رجل الأعمال المصري رؤوف غبور

بينت ابنه رؤوف غبور عبر لقاء تلفزيوني لها على أحدى القنوات المصرية ، مرض والدها التي تفاجئ منه الكثير وهو مرض سرطان البنكرياس، وقد عبرت بانها تسعى جاهدة لأن يكون والدها في حالة حسنة وجعل أيامه الأخيرة يقضيها بسعادة بعيدة عن الحزن

يعد رجل الأعمال رؤوف غبور إحدى أبرز الشخصيات المعروفة في جمهورية مصر العربية، والذي يعمل مدير شركات غبور في مصر، حيث يعاني رؤوف من مرض خطير، وهو مرض سرطان البنكرياس والذي أدى الى تدهور حالته الصحية.