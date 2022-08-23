ما هو مرض مجدي يعقوب طبيب القلوب، يبحث الكثير من الجماهير المصرية عن مرض الطبيب الشهير مجدي يعقوب وهو الجراح المعروف في قسم الجراحة بجمهورية مصر العربية، يعتبر الدكتور مجدي يعقوب من أشهر الشخصيات المشهورة التي خاضت في العديد من عمليات الجراحة للقلب والأعضاء في مصر وبريطانيا، وقد تعرض الدكتور مجدي يعقوب في أواخر أيامه إلى مرض أدى إلى وفاته.

من هو مجدي يعقوب ويكيبيديا

يعتبر الدكتور مجدي يعقوب هو طبيبا وبروفيسورا وجراحا وله الكثير من الأعمال والعمليات الجراحية التي نفذها وقدم الكثير من الأعمال الخاصة بالطب ولديه خبرة تقدر ب50 عاما في هذا المجال، ولد الدكتور مجدي يعقوب الطبيب المصري في محافظة الشرقية الواقعة في جمهورية مصر العربية عام 1935 ميلادي، ويبلغ من العمر 83 من عمره واعتنق الديانة المسيحية ويحمل الجنسية المصرية والبريطانية واعتبر الدكتور مجدي يعقوب إهداء أعضاء الجمعية الملكية وكذلك عضوا في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وتخرج الدكتور مجدي يعقوب من جامعة القاهرة وحصل على درجه البكالوريوس في الطب وأكمل مسيرته التعليمية في شيكاغو وانتقل إلى مدينة لندن.

مجدي يعقوب السيرة الذاتية

الطبيب الجراح مجدي يعقوب هو من أبرز الجراحين على مستوى العالم العربي والأجنبي وقد برع في الكثير من العمليات الجراحة ونبرز إليكم المعلومات الشخصية حوله:

الاسم: مجدي حبيب يعقوب.

مجدي حبيب يعقوب. الميلاد: محافظة الشرقية في مصر.

محافظة الشرقية في مصر. تاريخ الولادة: الـ 16 من شهر نوفمبر عام 1935م.

الـ 16 من شهر نوفمبر عام 1935م. العمر: 86 عامًا.

86 عامًا. الإقامة: محافظة القاهرة، مدينة لندن.

محافظة القاهرة، مدينة لندن. الجنسية: يحمل الجنسية المصرية.

يحمل الجنسية المصرية. الدّيانة: مسيحي.

مسيحي. الحالة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. اسم الزوجة: ماريان يعقوب.

ماريان يعقوب. الأبناء : لديه 3 أبناء (أندروا، ليزا، صوفي).

لديه 3 أبناء (أندروا، ليزا، صوفي). المدرسة: جامعة القاهرة، وجامعة شيكاغو.

جامعة القاهرة، وجامعة شيكاغو. اللغة: اللغة العربية “اللهجة المصرية”.

اللغة العربية “اللهجة المصرية”. لغات أخرى: اللغة الإنجليزية.

اللغة الإنجليزية. المهنة: بروفيسور، طبيب قلب، جراح، أستاذ جامعي.

بروفيسور، طبيب قلب، جراح، أستاذ جامعي. سنوات العمل: منذ عام 1980 مـ حتى الآن

ما هو مرض طبيب القلوب مجدي يعقوب

قالت بعد وسائل الإعلام المحلية والمصرية أن الدكتور مجدي يعقوب أصيب بمرض أدى إلى تدهور حالته الصحية، وتبين في ما بعد أن الدكتور مجدي يعقوب لم يعاني من أي مرض وكل ما تم تداولها عبر المنصات التواصل الاجتماعي هي مجرد إشاعات كما وصرح مجلس إدارة أسوان الخاصة بجراحة القلب أنها الدكتور مجدي يعقوب لا يعاني من إي مرض وان كل ما تم تداولها عبر المناصر التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام هي خارجة عن الصحة.

مرض الدكتور المصري مجدي يعقوب هو مجرد إشاعات تم تناقلها عبر وسائل الإعلام لجذب المتابعين والدكتور مجدي يعقوب هو بحالة جيدة ولم يصب بأي مرض أو مكروه وكل ما تم تداوله وهو عاري عن الصحة