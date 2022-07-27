ما هو مرض محمد ابراهيم يسري، يعتبر امحمد ابراهيم يسري أحدى أبرز الشخصيات المعروفة في الوطن العربي، كما يعد فنان كبير جدا، وله عدة أعمال الفنية الرائعة، وحظى بشهرة كبيرة رغم صغر سنه، كما يعد ابن الفنان ابراهيم يسري، وفي الآونة الأخيرة تصدر اسنه عبر محركات البحث بعد الاعلان عن مرض محمد ابراهيم يسري.

من هو الفنان محمد يسري ويكيبيديا

يعد الفنان محمد يسري شخصية مصرية الجنسة، وهو من مواليد 1989، ويبلغ من العمر 33 عام، غاش الفنان محمد مع أهله، وكان يحب الفن والتمثيل، مما أهله ذلك لان يدري علم الفن، وشارك في العديد من الاعمال الفنية الضخمة، والتي استطاعت ان تحقق نجاح باهر جدا، حيث كون قاعدة كبيرة من الجماهير من كافة الوطن العربي، وحصل الفنان محمد يسري على العديد من الجوائز الفنية المحلية والدولية في مجاله الفني.

مرض محمد ابراهيم يسري

في الساعات الاخيرة اعلنت شقيقة محمد ابراهيم يسري عن مرضه الخطير، وذلك اصابته بجلطة قلبية حادة ألمت به مما تم نقله مباشرة الى المشفى لتلقي العلاج، وتم التأكيد بأن حالة محمد ابراهيم يسري المرضية مستقرة وتدعوا كافة متابعيه الدعاء له بالشفاء التام، حيث يعد محمد ابراهيم يسري من مشاهير الساحة الفنية المصرية، ولها عدد من المحبين بسبب أدائه البارز الذي قدمه في مسيرته الفنية.

أعمال محمد يسري الفنية

شارك محمد يسري العديد من الأعمال الفنية الرائعة والرائدة من نوعها، كما واثبت جدارته الفنية بشكل كبير، والتي حظي من خلالها على شهرة واسعة، ومن أبرز أعمال محمد ابراهيم يسري الفنية:

ضل راجل.

الداعية.

مسلسل نجيب زاهي زركش.

الكبار.

شمس يوم جديد.

فيلم ليل خارجي.

بين عالمين.

تصدر اسم محمد يسري منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان اخته عن مرض محمد ابراهيم يسري عبر صفحتها الرسيمة، هو إصابة الفنان محمد بجلطة قلبية حادة أدى الى نقله الى المشفى على الفور لتلقي العلاج، وتدعوا كافة المتابعين الدعاء له بالشفاء التام علما بأن له عدد ضخم من المتابعين من كافة الوطن العربي.