ما هو مرض منيب المصري ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة منيب المصري والذي عرف من رجال الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بصاحب القلب الطبيب والمحب لوطنه ، مما أثار سحابة كبيرة من الحزن والشكوك المختلفة حول صحة نبأ الوفاة مما دفع البعض السؤال حول ما هو مرض منيب المصري والتعرف عليه ، تابعوا معنا .

من هو منيب المصري

منيب رشيد منيب المصري، رجل أعمال فلسطيني، ولد عام 1934 في مدينة نابلس، عن عمر يناهز 88 عامًا، وهو أصغر أبناء أسرته المكونة من ثمانية أشقاء وشقيقتين. توفي والده في سن مبكرة، وتولى إخوته الأكبر رعايته، وعندما أكمل دراسته الثانوية وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة تكساس عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا، ثم درجة الماجستير في العلاقات والعلاقات الدولية. خلال تلك الفترة تزوج من زميله الأمريكي وأنجب منه أربعة أبناء وبنتان ربيع ومازن وعمر. ليث ومي ودينا.

سيرة منيب المصري

ومن أهم المعلومات التي وردت عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ما يلي

الاسم الكامل منيب المصري.

تاريخ الميلاد 1934 م.

العمر 88 سنة.

دين الاسلام.

اللغات العربية والإنجليزية.

الجنسية فلسطيني، بريطاني.

مكان الميلاد نابلس، فلسطين.

مكان الإقامة نابلس، فلسطين.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في الجيولوجيا، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأطفال أربعة أولاد وبنتان.

أسماء الأبناء ربيع، مازن، عمر، ليث، مي، دينا.

المهنة رجل أعمال، سياسي.

ما هو مرض منيب المصري

ولم يتم الكشف عن المرض الذي يعاني منه منيب المصري، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى. وأكد الأطباء تدهور حالته الصحية، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاتصال به للاطمئنان على صحته، وبعد فترة طمأن الأطباء أهله. وعشاقه عن صحته، وأكدوا أنها مستقرة.

الحالة الصحية لمنيب المصري

وأكدت مصادر رسمية مقربة من رجل الأعمال، منيب المصري، أن حالته الصحية مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المصادر نفسها إن المصري أصيب بفيروس كورونا.

منيب المصري موجود على الفيس بوك

يمكنكم التواصل مع رجل الأعمال الشهير منيب المصري من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتابعه نحو 117 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن الوصول إلى هذه الصفحة من خلال الرابط المباشر التالي “ “..

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول أحد أبرز رجال الاعمال الفلسطينية والذي عرف بشهرته وكرمه وتواضعه بين الناس ، ولديه قاعدة جماهرية كبيرة ، حيث تعرفنا على ما هو مرض منيب المصري وحالته الصحية في الأوقات الأخيرة له ، رابط حسابه الشخصي على الفيس بوك.