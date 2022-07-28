ما هو مرض نيلي كريم ، لقد ذاع انتشار خبر مرض نيلي كريم والذي أدى الى قطع اذن الفنانة المصرية نيللي كريم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاعلام ، مما أثار ضجة إعلامية داخل الشوارع المصرية والوسط الفني ، مما دفع الكثير من الأشخاص من المعجبين والمحبين للفنانة بالبحث عن السبب الذي أدى الى قطع أذن الفنانة المصرية نيللي كريم التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي ، فما هو مرض نيلي كريم تابعوا معنا في التالي .

من هي نيللي كريم

نيللي كريم عارضة أزياء وممثلة وراقصة باليه مصرية. ولدت في الثامن عشر من ديسمبر عام 1974، وهي تبلغ من العمر 48 عامًا. بدأت مسيرتها الفنية في المجال الفني منذ عام 1995، عندما ظهرت كراقصة باليه في مسلسل ألف ليلة وليلة، وكانت وظيفتها الأولى. ومن هذه الأفلام فيلم سحر العيون الذي أنتج خلال العام 2002 م، مع حلا شيحة وعامر منيب، وقد لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات والأفلام.

سيرة نيللي كريم

وتتضمن سيرة الفنانة نيللي كريم المعلومات التالية

الاسم الكامل نيللي محمد السيد عطالله.

الإسم المستعار نيللي كريم.

تاريخ الميلاد الثامن عشر من ديسمبر 1974 م.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

العمر 48 سنة.

الجنسية مصري.

أسماء الزوجين هاني أبو النجا من 2004 م حتى 2015 م، وهشام عاشور 11 أغسطس 2022 م.

عدد الاطفال اربعة اطفال.

أسماء الأبناء كريم ويوسف وسيليا وكندة.

اللغات العربية والروسية.

الوظيفة عارضة أزياء، راقصة باليه، وممثلة.

سنوات النشاط من 1995 حتى الآن.

ما هو نيلي كريم

تعاني نيللي كريم من ورم حميد في الوجه، وقد أعلنت عن إصابتها بهذا الورم على وسائل الإعلام المختلفة، وأشار الأطباء لها إلى أن إجراء الجراحة لإزالة الورم قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى، مثل الشلل في منطقة الوجه. مما يمنعها من القيام بمهامها وعملها في المستقبل، لذلك أجرت العملية في الولايات، وكانت العملية ناجحة، وتطلبت العملية إزالة جزء من الأذن لإخفاء الجرح.

ومن أبرز أعمال نيللي كريم

لعبت نيللي كريم العديد من الأدوار البارزة سواء في مسلسلات أو أفلام، وسنذكرها على النحو التالي

من المسلسل

سجن النساء.

السقوط الحر.

لأعلى سعر.

فتاة اسمها نفس.

تحت السيطرة.

ضد الكسر.

الجسر.

سرايا عابدين.

من الافلام

الشباب على الهواء.

سحر العيون.

افتح عينيك.

حرب ايطاليا.

حبك نار.

انت عمرى.

واحد صفر.

الفيل الأزرق.

شراء رجل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما هو مرض نيلي كريم ، و ومن أبرز أعمال نيللي كريم ، وتعرفنا على السيرة الذاتية للفنانة المصرية نيللي كريم .