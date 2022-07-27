ما هو مشروع كايرو باك، وضعت محافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية العديد من الارشادات والبرامج للحفاظ على البيئة ولتقليل الازدحام فيها من حلال برنامج كايرو باك، الذي تم انتشاره بشكل كبير في القاهرة، فمن اساسيات مشروع كايرو باك نشر الثقافة الخاصة بركوب الدراجات والمشي بدلا من استعمال السيارات واستهلاك البنزين وتلوث الجو والشوارع، فيمكن السير مشيا على الاقدام الى الجامعة او المدرسة أو الأماكن العامة، ويقدم مشروع كايرو باك عددا من المحطات الخاصة بركوب الدراجات لمختلف الاعمار، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نتحدث عن ما هو مشروع كايرو باك، تابعونا.

ما هو مشروع كايرو باك

وضعت جمهورية مصر العربية المراحل الأولى لتنفيذ مشروع كايرو باك الذي يدعم استخدام الوسائل البديلة للسيارات للحفاظ على البيئة وتخفيف التلوث والازدحام في محافظة القاهرة، و وسوف يتم البدء بتنفيذ المشروع في متوسط شهر يوليو الجاري، ويعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تم استخدامها بدلا من المشاريع الحديثة، وهو أول مشروع يجري على مستوى جمهورية مصر العربية.

أبرز المعلومات عن مشروع كايرو باي

يعتبر مشروع كايرو باك من المشاريع الحديثة التي يبحث عنها عدد كبير من الناس في جمهورية مصر العربية وعلى التحديد في محافظة القاهرة، فيعمل هذا المشروع على تخفيف الازدحام في المواصلات والاعتماد على ركوب الدراجات والمشي على الاقدام بدلا عن السيارات، ومن مميزات هذا المشروع:

يغطي مشروع كايرو باك الشوارع من وسط البلد وعابدين ومن وميدان التحرير إلى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك، وهناك رابط كبير بين محطات مشروع كايرو باك ومحطات المترو وهيئة النقل العام بالقاهرة، والان يجري العمل على إنشاء 45 محطة دراجات ضمن مشروع كايرو باك للتجول في أحياء وسط البلد، ويتم ذلك من خلال استئجار دراجة يمكن للمواطن الاتصال من خلالها بالتطبيق المحدد للوصول إلى أقرب محطة دراجات لحجز الدراجة، ويكون ايجار هذه الدراجات متاح لساعات ونصف يوم أو يوم أو أكثر، وتكون تكلفة ايجار دراجة بالساعة جنية واحد في مشروع كايرو باك وهو ارخص سعر لتأجير الدراجات، لمنع السرقة أو الإساءة، ومراقبة حركة المرور لتقديم خدمة أفضل للزبائن، والعمل على استخدام الدراجة الهوائية كبديل للسيارة في منطقة وسط المدينة.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن ما هو مشروع كايرو باك، ووضعنا لكم نبذة عامة عن المشروع ، نتمنى ان ينال المقال على اعجابكم.