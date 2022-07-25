ما هو نحر الشواطئ؟، تعتبر ظاهرة نحر الشواطئ أحد الظواهر التي تحصل على شاطئ بحر جمهورية مصر العربية، وهي ظاهرة ليست حديثة بل تم اكتشافها منذ عشرات السنوات من قبل وزارة البيئة في الدولة المصرية، حيث أن هذه الظاهرة لها تداعيات وسلبيات كبيرة جدا، وهي واحدة من الظواهر التي يتم تدريسها في مساقات علوم الطبيعة في الوطن العربي، و سنتعرف الآن على تفاصيل هذه الظاهرة.

ما هو نحر الشواطئ؟

ظاهرة نحر الشواطئ هي أحد الظواهر الطبيعية التي وصلت شواطئ جمهورية مصر العربية، وهي عبارة عن حالة من تآكل الساحل وامتداد الشاطئ الى اليابسة، فبعد المتابعة لسنوات نجد أن الشواطىء تتقلص نسبتها مع البحر، حيث أن تسارع الأمواج يسبب تآكل لليابسة على الشاطئ، وقد فوجئ الناس أن هناك شواطئ لا وجود لليابسة عليها بعد متابعة لعشرات السنوات، وتعتبر هذه الظاهرة من أخطر الظواهر الطبيعية التي حصلت على شواطئ جمهورية مصر العربية.

أشكال عملية النحر للسواحل

عرف على مدى العصور السابقة العديد من الأشكال الخاصة بعملية نحر السواحل، و سنتعرف الآن على بعض هذه الأشكال وفق ما جاء في التصنيف الدولي لنحر السواحل:

حركة المد والجزر وحركة الرياح الأمواج التي تنشأ من الحركات السابقة حالة الهدم التي تتم وفقًا لقوة دفع الأمواج فتغير شكلها عملية التساقط والانزلاق التي تصيب الحروف وخاصة اذا كانت من صخور هشة مفككة.

أسباب حدوث نحر الشواطئ

كشفت الدراسات الحديثة بعض الأسباب التي تؤدي لحدوث نحر الشواطئ، وكانت هذه الأسباب متمثلة في، ارتفاع مستوى البحر وذلك بسبب ذوبان كتلة كبير من الجليد، الأمطار القوية وحركة المد والجزر وحدوث الزلازل، تأثير حركة الأمـواج، البناء و التعمير على شواطئ البحر، العواصف البحرية تؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر.

نهذا نكون قد تعرفنا في المقال على كل ما له علاقة بنحر الشواطئ، وما هي أهم المعلومات التي وردت في هذا الشأن، حيث تعرفنا على شكل حدوث نحر الشواطئ في جمهورية مصر العربية وغيرها من البلدان التي تعاني من حدوث هذه الظاهرة الطبيعية.