ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد السعودي pdf

ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد السعودي pdfـ، يعد نظام الانضباط الوظيفي الجديد من أهم الأنظمة التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الشورى في المملكة السعودية، وذلك من أجل حماية أداء الموظف بشكل كبير، وضمان سير القطاع الخاص والعام، داخل المملكة، ويدعم حقوق العاملين ،وسنتطرق بشكل أكبر على نظام الانضباط الوظيفي الجديد السعودي pdf.

ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد

يعتبر النظام الانضباط الوظيفي الجديد من أبرز الأنظمة وأكفئها على الاطلاق في المملكة السعودية، والذي يقوم هذا النظام بشكل كبير على حماية وضمان القطاع العام والخاص، وسير النظام على أكمل وجه، وكما يقوم نظام الوظيفي بدعم الولاء واحترامك كافة حقوق العاملين في جميع القطاعات، وذلك عن طريق تنمية البيئة العملية وذلك بشكل أمن دون اي مخاطر وفق الشروط التي تم اعلانها من قبل مجلس الشورى ، والذي يضمن حسن أداء وكفاءة الموظف.

نظام الانضباط الوظيفي الجديد pdf

أصدر خادم الحرمين الشريفين وزير مجلس الوزراء سلمان بن عبد العزيز بيان له وهو القيام بالعمل على نظام الانضباط الوظيفي وفق مصالح الحكومة وموافقته على طلب كافة التعديلات كما ويمكن الحصول على التعديلات التي تم تعديلها في النظام عن طريق pdf والصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عبر الموقع الرسمي من هنا .

تفاصيل تطبيق نظام الانضباط الوظيفي 1443

تمت الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي الجديد وذلك بعد المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء سلمان بن عبد العزيز كما ويتكون هذا المرسوم على خمسة وعشرون ماجة ، وتم عمل بعض التعديلات عليها، وتم اضافة أشياء جديدة ، والهدف من ذلك تطوير العمل في كافة المؤسسات العامة والخاصة، ويشمل تفاصيل تطبيق نظام الانضباط الوظيفي على النحو التالي:

رفع معنويات وتحفيز الموظفين على العمل

الانضباط من أجل تعديل سلوك الموظف

العمل على تقديم بعض المكافآت للعاملين في كافة القطاعات

العمل على تعديل بعض اللوائح لدى وزارة الموارد البشرية.

يعتبر نظام الانضباط الوظيفي الجديد السعودي من أبرو الانظمة الجديدة داخل المملكة السعودية والذي يوفر كافة الخدمات والحوافز للعاملين، ويمنح هذا النظام العديد من الكفئات للعامين الخاص والعام.