ما هو نظام الدور الثانى في الثانوية العامة؟

ما هو نظام المرحلة الثانية بالمدرسة الثانوية، من الأسئلة التي يطرحها الطلاب بعد ظهور النتائج، ووضوح الرؤية فيما يتعلق بدرجات الطالب التي حصل عليها في المواد المختلفة.

نظام الجولة الثانية من الامتحانات يشغل تفكير طلاب الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة ومعرفة المواد التي فشل فيها، ولن يتمكن من الوصول إلى درجة النجاح.

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ما هو نظام الجولة الثانية بالمدرسة الثانوية

يدخل طالب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني بالمواد التي رسب فيها إذا كانت أقل من 3 مواد، ولكن إذا تجاوزت ذلك، يجب على الطالب الانتظار حتى العام التالي للامتحانات التي رسب فيها.

إذا نجح الطالب في المواد التي رسب فيها، فستكون العلامة التي حصل عليها 50٪ فقط من الدرجة الإجمالية لكل مقرر درسه الطالب.

ماذا يحدث إذا فشل الطالب في الدور الثاني

من الممكن أن يفشل الطالب في الامتحانات التي يخوضها، فيبقى السؤال ماذا يحدث إذا فشل الطالب في الجولة الثانية، ويتحكم في الطالب وكذلك على أولياء الأمور.

في حال فشل الطالب في امتحانات الثانوية العامة في الفصل الثاني يعيد العام الدراسي القادم بنفس المواد التي رسب فيها ولن يتمكن من اجتيازها في امتحانات الفصل الثاني.

تعتبر امتحانات الدور الثاني فرصة لطلاب المرحلة الثانوية، بحيث يمكن للطالب تعويض الدرجات المفقودة واجتياز تلك المرحلة.