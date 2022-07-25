ما هى شُروطْ وإجراءات الحصول على رخصة المحاماة فِيْ السَعُودِيْة بعد القانون الجديد لعام 1444

مهنة المحاماة مهنة عظيمة، والأشخاص الذين يعملون فِيْها يتحملون مسؤوليات كبيرة، وأي شخص يريد أن يصبح محامياً ويبدأ مهنة يجب أن يحصل أولاً على ترخيص من أجل رفع الدعوى والدفاع عنها وفِيْ بعض الحالات رفع دعوى. يجب أن تستوفِيْ الإجراءات جميع الشُروطْ المحددة لكي تصبح محامياً، حتى لو لم تتطلب إجراءً قانونيًا أو تحقيقًا فِيْ الحقائق أو الأدلة.

شُروطْ الحصول على رخصة المحاماة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444-2022

للحصول على تصريح عمل لمحامي، يجب عليك أولاً استيفاء الشُروطْ التالية

إذا لم تكن مواطنًا سعوديًا، يمكنك الحصول على رخصتك وفقًا للاتفاقية المبرمة بين بلدك والمملكة العربية السَعُودِيْة.

بعد الانتهاء من التدريب فِيْ المهنة ولديك خبرة كاملة لا تقل عن سنتين فِيْ المهنة، لا ينطبق هذا الشرط على الحاصلين على درجة الدكتوراه فِيْ مجال تخصصهم. خلال هذه الفترة، إذا كنت حاصلاً على درجة الماجستير فِيْ مجال النحو والشريعة، وحصلت على شهادة فِيْ الإدارة العامة فِيْ مجال القانون بعد الدراسة لمدة ثلاث سنوات، ما دمت قد درست لمدة عامين، وهُو ما ينخفض إلى 6 أشهر وستحصل على شهادة فِيْ القانون من الجامعة السَعُودِيْة أو شهادات من كلية الشريعة أو ما يعادلها.

إذا كان المواطن ليس من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، أو حاصل على دبلوم فِيْ أبحاث النظم من معهد الإدارة العامة بعد حصوله على شهادة جامعية.

يجب أن تعيش فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب على مقدم الطلب القيام بأعمال حسنة ولم تتم إدانته قط فِيْ حادث أو جريمة مخلة بالاحتيال أو الشرف.

إجراءات تجديد رخصة المحاماة فِيْ السَعُودِيْة

لتجديد ترخيصك، يجب عليك أولاً استيفاء بعض المعايير المهمة وهِيْ