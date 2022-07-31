ما هى طريقة عمل الزلابية المقرمشة فِيْ المنزل مثل محَلْات الحَلْواني الشهِيْرة

دائما ما يتم التساؤل عن طريقة صنع الزلابية المقرمشة فِيْ المنزل، لأن الكثير من الناس يفشلون فِيْ تحقيق المذاق اللذيذ للزلابية التي تعرفها معظم المتاجر، لأن الزلابية من ألذ الحَلْويات التي يأكلها الكثير من الناس، ويفضل الناس تناولها. وهذا ما سنتناوله فِيْ هذا المقال.

الزلابية المقرمشة محَلْية الصنع

إليك كيفِيْة صنع كرات اللحم المقرمشة فِيْ المنزل، كَمْا تفعل فِيْ المتاجر، كَمْا يلي

مقادير كرات اللحم المصرية

3 أكواب دقيق أبيض.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كَمْية قليلة من الماء الدافئ عند الحاجة.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

وملعقة نشاء.

ملعقة كبيرة من السكر.

كَمْية الزيت للقلي.

قليل من الملح

كوبان شربات.

كيفِيْة صنع كرات اللحم مثل المخازن

الخطوة الأولى هِيْ وضع الدقيق فِيْ وعاء عميق، ويجب غربله جيدًا لإزالة أي شوائب به.

ثم نضيف السكر والدقيق والخميرة والنشا والملح إلى الدقيق ونخلط باستمرار حتى نتأكد من أن المكونات متجانسة مع بعضها بالشكل المطلوب.

ثم نضيف الماء الدافئ تدريجياً إلى الخليط مع الاستمرار فِيْ العجن حتى نحصل على قوام العجينة السائلة.

ثم نضع العجين جانبًا ونتخمر فِيْ مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا.

ثم بعد انتهاء الفترة المحددة، نحضر مقلاة عميقة ونضيف الزيت، وتوضع المقلاة على النار، حتى يسخن الزيت تمامًا.

ثم نقوم بتشكيل عجينة الزلابية على شكل دوائر بمساعدة الملعقة، وتوضع مباشرة فِيْ الزيت.

ثم نقلب كرات اللحم جيدًا وهِيْ على النار، حتى تحمر من جميع الجوانب.

بعد ذلك، وبعد أن يتحول إلى اللون الذهبي، هنا تكون الزلابية جاهزة للخروج من النار.

ثم يتم وضعها مباشرة فِيْ الشربات البارد، وتقليب جيداً، ثم تصفِيْتها من الشربات.

بعد ذلك، وبعد أن يبرد قليلاً، نزينه هنا حسب الذوق الشخصي ولسعادتنا وشفاءنا.

وبالتالي، يمكننا أن نقول وداعًا لفشل تحضير الزلابية المقرمشة فِيْ المنزل. المكون الذي يساهم فِيْ نجاح لقمة القاضي المقرمشة هُو النشا. سنحصل على فطائر لذيذة من خلال التزامنا الحرفِيْ بكل الخطوات التي ذكرناها. فِيْ بداية هذا المقال.