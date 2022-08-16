ما هي أصول عادل تاعرابت ، أثارت ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على احدى الشخصيات البارزة والبارعة داخل الوطن العربي في مجال كرة القدم ، كونه هنالك العديد من الأشخاص الرياضين من أصحاب المهارات العالية والقدرات الرياضية المختلفة ، حيث تمثلت بأحدهم وهو عادل تاعرابت ، مما دفع البعض الى التعرف على أهم المعلومات المتعلق بحياته الشخصية وما هي أصول عادل تاعرابت، تابعوا معنا .

من هو عادل تعرابت – ويكيبيديا

الاعب المغربي عادل تعرابت لاعب كرة قدم محترف يلعب حاليًا في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى فريقه الوطني المغرب، حيث ولد اللاعب في الدولة العربية المغربية في 24 مايو 1989 م، وهو الآن 33 سنة. والجدير بالذكر أن اللاعب من مشجعي كرة القدم، حيث بدأت مسيرته الكروية الشابة عام 2004، واستمرت حتى عام 2006 مع نادي لانس في الدرجة الأولى الفرنسية، ليبدأ مسيرته الاحترافية بعد ذلك.

سيرة عادل تعرابت

فيما يلي أهم المعلومات عن اللاعب عادل كالتالي

الاسم الكامل عادل تعرابت.

الاسم الانكليزي عادل تعرابت.

الدين والمعتقد الإسلام.

تاريخ الميلاد 24 مايو 1989 م.

العمر 33 سنة.

الجنسية يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية.

مكان الميلاد في المملكة المغربية.

الارتفاع يبلغ ارتفاعه 1.78 سم أي ما يعادل (5 أقدام و 10 بوصات).

الوزن يزن حوالي 77 كجم.

المهنة والنشاط لاعب كرة قدم.

النادي الحالي بنفيكا – البرتغال.

رقم القميص مع النادي يحمل القميص رقم 49.

المنتخب الوطني المنتخب المغربي من 2009 حتى الآن.

رقم القميص مع المنتخب الوطني ويحمل القميص رقم 49.

سنوات النشاط حياته المهنية من عام 2006 حتى يومنا هذا.

الحالة الاجتماعية غير متزوجة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الفرنسية.

أصول عادل تعرابت

تعود أصول اللاعب عادل تعرابت إلى أصول مغربية عربية. حيث أنه من مواليد مدينة نازا بالمملكة المغربية المغربية، ويشار إلى أن اللاعب أقام في فرنسا ؛ ولأنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، فقد برز اللاعب بشكل كبير في مباريات كرة القدم، واستطاع أن يحقق العديد من بطولات المجموعات، بما في ذلك الألقاب الفردية المختلفة، وحقق عادل نجاحًا كبيرًا تمكن من خلاله من تحقيق إنجازات مميزة في مختلف ملاعب كرة قدم، كثرت الأخبار المتداولة حول مقاربة اللاعب للانضمام لصفوف نادي النصر السعودي.

مسيرة كرة القدم عادل تعرابت

بدأت مشوار عادل الاحترافي في عام 2006 م، عندما انضم اللاعب إلى نادي لينس ليلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفيما يلي جدل يشرح مسيرته مع الأندية

مهنة محترفة

سنوات فريق عدد المباريات عدد الأهداف 2006-2007 حربة 1 (0) 2007 → توتنهام هوتسبر (إعارة) 2 (0) 2007-2010 توتنهام هوتسبر 7 (0) 2009-2010 ← كوينز بارك رينجرز (إعارة) 48 (8) 2010-2015 حماة حديقة كوين 109 (26) 2013-2014 ← فولهام (إعارة) 12 (0) 2014 → إيه سي ميلان (على سبيل الإعارة) 14 (4) 2015– بنفيكا 79 (2) 2015-2022 بنفيكا ب 10 (1) 2017-2022 → جنوة (قرض) 28 (2)

بطولات اللاعب عادل تعرابت

فيما يلي نوضح أبرز بطولات المجموعات التي حققها عادل على النحو التالي

الدوري البرتغالي الممتاز الدوري البرتغالي الممتاز 2022-19 كأس السوبر البرتغالي كأس السوبر البرتغالي 2022

كأس EFL 2007–08 بطل كأس الاتحاد الانجليزي

الدوري الإنجليزي 2010-11 بطل الدوري الإنجليزي



ألقاب عادل تعرابت الفردية

وفيما يلي أبرز ألقاب اللاعب المغربي على النحو التالي

أفضل لاعب في دوري كرة القدم 2010-2011.

أفضل لاعب في دوري كرة القدم 2010-2011 مع 16 تمريرة حاسمة.

فريق اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين 2010-2011

2010 لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لثمانية لاعبين.

ما هي أصول عادل تاعرابت ، يعتبر الاعب المغربي عادل تعرابت لاعب كرة قدم محترف يلعب حاليًا في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي ، والذي دفع بتزياد التسائل عنه خلال الأوقات الأخيرة انتشار الأخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي توضح خبر انتقاله الى نادي النصر السعودي .