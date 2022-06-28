ما هي أهم مميزات نظام الشركات الجديد

أوضحت وزارة التجارة أهم ملامح نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس خلقة يوم الثلاثاء لتحسين استدامة الشركات ودعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار في إنفوجرافيك نشر على صفحته الرسمية على تويتر إلى أن النظام يساهم في تبسيط وتطوير النظام التجاري، ويتميز بمرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص.

تسهيل الإجراءات وتنويع السوق

كما تعمل على تسهيل الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، وتحقيق قدر أكبر من التنوع في السوق من خلال دمج كيانات جديدة في الشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، والحفاظ على حقوق العملاء، والحد من النزاعات وضمان المعاملة العادلة بين الأطراف المعنية. .

تم إعداد لوائح الشركات الجديدة في ضوء أفضل الممارسات الدولية. معالجة جميع التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، بالشراكة مع منظمات متعددة من القطاع العام أو الخاص، واستطلاع رأي المنظمات المهنية والمنظمات الدولية والشركات الاستشارية المتخصصة.

تنظم لوائح الشركة الجديدة جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية أو الشركات غير الهادفة للربح أو الشركات المهنية ؛ وذلك لضمان توفر هذه الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، واتخاذ أحد الأشكال التالية شركة تضامن عامة، وشركة تضامن بسيطة، وشركة مساهمة، وشركة مساهمة بسيطة، وشركة ذات مسؤولية محدودة.

كما يتيح الاحتفال بميثاق الأسرة الذي ينظم ملكية العائلة في الشركة العائلية، وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والخروج، وغيرها. لضمان استدامة هذه الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة من شرط المدقق.

شركة الأسهم المبسطة

تم إنشاء شكل جديد من الشركات يسمى “شركة الأسهم المبسطة” الذي يستجيب لاحتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال المخاطر.

كما ستعمل كذراع استثماري يسمح للشركات غير الهادفة للربح بالتقدم في القطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية والسماح لها بتوليد عائد من أعمالها وإنفاقها على أغراض غير ربحية.

النظام الجديد قلل من المتطلبات والإجراءات القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبسط متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، وأتاح مرونة لإدراج شروط وأحكام خاصة في لوائح الشركة أو لوائحها الداخلية، وخلق آليات ممكنة لرواد الأعمال، أصحاب رأس المال الاستثماري والممتلكات الخاصة.

أزال النظام العديد من القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والخروج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو أدوات مالية قابلة للتداول.

طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولهم إلى أي شكل من أشكال الشركات.

أنواع مختلفة من الإجراءات

سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وحقوق مختلفة وامتيازات أو قيود، وإمكانية إصدار أسهم للموظفين لجذب المواهب وتحفيزها، وكذلك توزيع الأرباح بشكل مؤقت أو سنوي بحوكمة. يضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

كما أتاح تنفيذ الإجراءات الإلكترونية من خلال وسائل الاتصال الحديثة “البعيدة”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس، وحضور الاجتماعات العامة للمساهمين أو الشركاء، والتصويت على القرارات.

وسائل تسوية المنازعات

توفير وسائل حل الخلافات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لحلها، بالإضافة إلى وضع أحكام لتصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس.

يواكب نظام الشركات الجديد كافة التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من اعتماد النظام السابق، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤيتها للقطاع الخاص كشريك استراتيجي، و الأهداف المتعلقة بتسهيل عمل الشركات والسماح لها بالتوسع والنمو.