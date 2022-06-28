ما هي إجراءات الحصول على تمويل مشروع من بنك التنمية

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، طريقة وآلية الحصول على تمويل لمشروع من البنك، مضيفا أن الإجراءات تستغرق نحو أسبوعين لبدء صرف التمويل.

هل تفكر في الحصول على تمويل لمشروعك من بنك التنمية الاجتماعية، يشرح السيد سلطان الحميدي بالتفصيل آلية الحصول على التمويل الذي تحتاجه خلال أسبوعين فقطsdb_sتضمين التغريدة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/2FbpSf8DU2

– يا هلا شو (YaHalaShow) 27 يونيو 2022

وقال الحميدي في مقابلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” “يتم تقديم الطلب من خلال بوابة البنك ويتم الاستعلام من خلال 24 فرعا للبنك في المملكة”.

خطوات الحصول على التمويل

وتابع “قبل التقدم للحصول على التمويل، يجب استكمال عدة خطوات، حيث يبدأ العميل في التواصل مع مركز (Delni) داخل البنك، والذي يهدف إلى مساعدة الممولين على التعامل مع المشكلات التي يواجهونها خلال رحلة المشروع. يتم متابعة فكرة المشروع والدراسة والتكاليف “.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخبراء بالمركز لتزويد المستفيد بأي معلومات يحتاجها، موضحا أن خدمات المركز مجانية.

وأشار إلى أن الطلب مقدم في أحد فروع البنك، وأضاف أن البنك لديه اتفاقيات مع جمعيات تتعلق بتمويل الأسر والمنشآت المنتجة.

دورات العملاء

وايضا تم الاتفاق مع معهد ريادة على تقديم دورات للعميل لمدة اسبوعين للتعرف على فكرة المشروع وكيفية اعداد دراسة الجدوى وفهم المشروع من جميع الجوانب.

وختم الحميدي بالقول “بعد إنهاء الدورة يكمل العميل مستندات القرض ثم يبدأ الصرف مباشرة”، مبيناً أن “المدة الزمنية من التقدم للدورة إلى الحصول على التمويل حوالي أسبوعين”.