ما هي اجازة وفاة الاقارب في القانون السعودي 2022، تقدم الحكومة السعودية خدمة الإجازات للموظفين عند بعد الظروف لعدة أسباب ومن أبرزها اجازة وفاة الاقارب، وحسب قانون نص العمل الذي أصدره المرسوم الملكي للاجازات فإنه يحق للموظف اخذ اجازة في حالة وفاة أحد الأقرباء من الدرجة الأولى مدفوعة الأجر، ولكن لمدة محددة حسب ما وضحتها وزارة العمل.

اجازة وفاة الاقارب في القانون السعودي

حسب ما حدد نظام الدستور حول إجازات العمل المعدة لإجازة وفاة الأقارب، فإنه يحق للموظف إجازة لمدة خمسة أيام فقط في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى وذلك وفق قانون مادة 113 ، المعمول به، ويجب على كافة المدراء في كافة المؤسسات في كافة القطاعات منح الموظف حقه من هذه الإجازة حتى يتجنب من الوقوع في العقوبات .

درجات الأقارب لاستحقاق إجازة الوفاة 2022

يحق للموظف اخذ اجازة رسمية طائرة في حالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى وفق القانون السعودي، حيث حدد النظام درجات الأقارب للاستحقاق إجازة الوفاة، وبهذا يتم منح العامل إجازة رسمية مدتها خمسة أيام وفق القانون المعتمد المعمول فيه في السعودية، وحسب المواد الدستورية المعمول بها وتعد هذه الإجازات مختلفة عن الإجازات الرسمية في نظام العمل السعودي.

الإجازات الرسمية في نظام العمل السعودي 2022

حدد النظام السعودي بعض الإجازات الرسمية التي يمكن لكافة الموظفين التي يستحقها خلال العام وتكون مدفوعة الأجر، ومن أبرز الإجازات الرسمية المختلفة عن إجازات الطارئة:

إجازة عيد الأضحى المبارك

اجازة عيد الفطر المبارك

اجازة اليوم الوطني السعودي

إجازة يوم التأسبس السعودي

عدد أيام اجازة وفاة الاقارب

تم تحديد عدد أيام إجازة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى حسب النظام السعودي الجديد وحسب الدستور المعد مسبقا في السعودية، كما ويبلغ عدد أيام اجازة وفاة الاقارب خمسة أيام فقط، وتكون مدفوعة الأجر، علما بأن هذه الأيام لا تخصم من الإجازات العامل، ولا تحسب من الإجازات الرسمية في السعودية.

تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات التي تسهل على المواطنين والموظفين ومن أبرزها تقديم اجازة وفاة الاقارب للموظفين حسب الدستور والقانون السعودي، كما ويبلغ عدد اجازة وفاة الاقارب خمسة أيام فقط مدفوعة الأجر.