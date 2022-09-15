أفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض 2023، الشوكولاته الحلوى الذيذة التي تحتوى على السعريات الحرارية وتعطى الشخص الحيوية و النشاط حسب مكوناتها وتختلف وتتفاوت اسعار افضل انواع الشوكولاته في الرياض حسب الخامة والجودة والمذاق وهي طلب الكثير من سكان مدينة الرياض ومنها الشوكولاته المستوردة ومنها التي تنتج في مصانع داخل المملكة السعودية ، افضل انواع الشوكولاته المتوفرة في الاسواق واماكن البيع في الرياض شوكولاتة فوري وجالاند وغيرها .

معلومات حول الشوكولاته

الشوكولاتة مادة غذائية تتكون من عدة مكونات أبرزها الكاكاو ومكونات أخرى (سكر، حليب، إلخ) تضاف إليها. تم اكتشافه لأول مرة في قارة أمريكا الجنوبية بسبب انتشار أشجار الكاكاو. كمنتج نهائي، يتم إضافة العديد من المكونات والنكهات إليه وفقًا لكل شركة. تُستخدم المادة الخام للشوكولاتة في تحضير الأطعمة الأخرى. هناك عدة أنواع من الشوكولاتة أبرزها ما يلي

الشوكولاتة المرة تحتوي على شوكولاتة نقية بدون إضافات ومسحوق الكاكاو غير المحلى وزبدة الكاكاو.

شوكولاتة الحليب النوع الأكثر استهلاكًا هو النوع المحلى، الذي يجمع بين الشوكولاتة والسكر مع الحليب المجفف.

الشوكولاتة الداكنة تُعرف أيضًا باسم الشوكولاتة الداكنة، وتحتوي على زبدة الكاكاو والسكر والفانيليا ومستحلبات وخالية من منتجات الألبان.

الشوكولاتة البيضاء تحتوي على زبدة الكاكاو والسكر والحليب ولكنها خالية من مواد الكاكاو الصلبة.

ما هي افضل انواع الشوكولاته في الرياض 2023

تعتبر الشوكولاتة من أكثر المنتجات رواجًا بين جميع شرائح المجتمع السعودي، ويحرص الكثير من الناس على تناولها وخاصة النساء والأطفال، وهم يشترونها من مختلف الماركات. لذلك يبحث عدد كبير من محبي الشوكولاتة عن أفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض، وهذا ما سنناقشه في السطور القادمة من هذا المقال.

شوكولاتة فوري وجالاند

شوكولاتة فوري وجالاند من أفضل أنواع الشوكولا في الرياض. وهي واحدة من أقدم الشركات في صناعة الشوكولاتة الفاخرة. هي شركة فرنسية تأسست عام 1912 م في مدينة باريس الفرنسية. منتجات فوري وجالاند متوفرة في السوق السعودي منذ عقود. طعمه رائع، وتتنوع منتجاته ما بين الشوكولاتة والحلويات الرائعة، ومنتجاته مناسبة لجميع الأغراض والاحتفالات ومتوفرة بأحجام وأحجام مختلفة.

شوكولاتة جوديفا

شوكولاتة جوديفا من أشهر وأفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض وحول العالم، وهي علامة تجارية معروفة في عالم صناعة الحلوى والشوكولاتة في العالم. الطعم، ويحتوي على أجود وأفضل المكونات الطبيعية وأجود أنواع الكاكاو الخام. تتوفر الشوكولاتة بعدة أحجام وأشكال لتناسب جميع الأغراض.

شوكولاتة جويليان

Julian Chocolate هي واحدة من أشهر ماركات الشوكولاتة البلجيكية في الأسواق العربية. تم تأسيسها للعلامات التجارية الكبرى في عام 1960 م. تحظى شوكولاتة جوليان بشعبية كبيرة بين السعوديين ومعظم شعوب العالم. تتميز منتجاتها بالجودة وأفضل المكونات. تضيف الشركة المصنعة لمسة رائعة حيث تقوم بحشو الشوكولاتة بقطع من اللوز والبندق. والعديد من المكونات الطبيعية الأخرى، لذلك تعتبر من أفضل وأفخم أنواع الشوكولاتة في الرياض وما حولها.

جريدليس شوكولا

تعد Girdle’s Chocolate من أقدم وأفخم وأشهى أنواع الشوكولاتة الإيطالية. تأسست عام 1852 م ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر من أشهر وأفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض والعالم أجمع. بأشكال ومقاسات مختلفة تناسب جميع الأغراض والمناسبات.

شوكولا فيريرو روشيه

شوكولاتة فيريرو روشيه هي الماركات الإيطالية الشهيرة، مصنفة كواحدة من أبرز مصنعي الشوكولاتة في العالم. تأسس في عام 1981 م، وله شهرة عالمية واسعة ويتوق إلى أن يأكله الملايين حول العالم. توفر الشركة أنواعًا مختلفة من الشوكولاتة بنكهات ومكونات مميزة جدًا مثل (البندق، الفستق الحلبي، فواكه الغابة، اللوز، جوز الهند، وغيرها)، ومعظم هذه المنتجات موجودة في الأسواق والمحلات التجارية بالرياض.

جيف دي بروج. شوكولاتة

تعتبر شوكولاتة Jeff de Bruges من أفخم وأفضل أنواع الشوكولاتة حول العالم. تم تصنيعه لأول مرة في عام 1986 م. مزيج بين الشوكولاتة الفرنسية الرائعة والشوكولاتة البلجيكية بطعمها المميز. وتعتبر من الشركات القليلة التي استطاعت تصنيع هذا المزيج الرائع الذي لاقى إقبالاً لدى الجمهور، وهناك عدة أنواع وأشكال وأحجام تناسب جميع المناسبات.

شوكولا جيرارديلي

Ghirardelli Chocolate هي واحدة من أشهر التجارية في عالم الشوكولاتة. هي ماركة أمريكية تأسست عام 1852 م في الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر من أفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض والمملكة العربية السعودية وحول العالم. يتميز بنكهاته المميزة ومكوناته الرائعة. وهي من أكثر أنواع الشوكولاتة انتشارًا حول العالم، وهي متوفرة بأشكال وعبوات. ومقاسات مختلفة تناسب جميع المناسبات.

شوكولاتة كادبوري

تعتبر شوكولاتة كادبوري من أشهر وأفضل أنواع الشوكولاتة على الإطلاق، وهي من أقدم الماركات الإنجليزية، تأسست عام 1824 م. منتجات كادبوري أفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض وما حولها.

شوكولاتة جالاكسي

تعد شوكولاتة جالاكسي من أشهر وأشهر أنواع الشوكولاتة الإنجليزية المنتشرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وتغزو منتجاتها معظم المحلات والهايبر ماركت وقاعات الحفلات. (بريطانيا، الوطن العربي، الهند، أيرلندا، وغيرها)، وهي من أشهر وأشهر أنواع الشوكولاتة.

شوكولاتة كيت كات

شوكولاتة كيت كات هي فخر الصناعة الإنجليزية التي تأسست عام 1935 م ضمن منتجات شركة نستلة، أحد أشهر وأفضل أنواع الشوكولاتة في العالم. محشوة ومغطاة بالشوكولاتة بالكامل، وهي متوفرة بأحجام وأشكال مختلفة، وتنتشر بشكل كبير داخل المحلات والمراكز التجارية في الرياض.

شوكولاتة باتشي

تعتبر شوكولاتة باتشي من التجارية المتميزة في صناعة الشوكولاتة. إنها تقريبًا أفضل شوكولاتة عربية على الإطلاق. أسسها نزار شوكر في لبنان عام 1974 م وهي تنافس العديد من التجارية الكبرى من حيث جودة التصنيع والتعبئة والمكونات. مما جعلها النوع الأكثر طلبًا في السوق، بالإضافة إلى أسعارها المعقولة، توفر شوكولاتة باتشي أكثر من 40 طعمًا مختلفًا من الشوكولاتة والحلويات.

شوكولاتة لارين

لارين للشوكولاتة ماركة سعودية متخصصة في صناعة الشوكولاتة من أجود أنواع الشوكولا الفرنسية ذات الطعم الفريد والمميز. ما يميزها هو جودتها وأسعارها المناسبة، ويمكن إيجاد جميع الأنواع والأسعار “.

شوكولاتة توبليرون

شوكولاتة توبليرون من أفضل أنواع الشوكولا في الرياض، وهي شوكولاتة سويسرية قديمة تأسست عام 1908 م وتحظى بشعبية بين الأوساط السعودية، وتنتشر في المراكز التجارية الكبرى في الرياض والمملكة العربية السعودية، وتتميز بإختلاف شكله حيث أنه يأتي على شكل مثلثات رائعة في صندوق مميز للغاية، ويتوافر به عدة مقاسات. و اشكال تناسب جميع الاغراض و الاحزاب.

شوكولاتة لابيرفا كيتوبار

شوكولاتة لابيرفنا كيتور بار شوكولاتة بلجيكية من أشهر وأشهر أنواع الشوكولا المنتشرة في الرياض، وتحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء ؛ نظرًا لمكونات وجودة تصنيع الشوكولاتة البلجيكية، تهتم الشركة بصناعة أنواع مختلفة تناسب جميع الاحتياجات، أبرزها الشوكولاتة للرياضيين، والشوكولاتة لمرضى السكر، وهي خالية من السكر، وأنواع أخرى.

أفضل محل شوكولاتة في الرياض

نذكر الآن أفضل محلات الشوكولاتة في العاصمة السعودية وعناوينهم وطرق التواصل معهم، ومن أبرزها ما يلي

متجر الشوكولاتة ذاك

متجر الشوكولاتة ذاك هو المتجر الأبرز والأكثر شهرة في الرياض في تقديم أفخر وأفخم أنواع الشوكولاتة بنكهات مميزة ومكونات من الأنواع الشرقية والغربية. يمكنك عرض التشكيلات والأحجام المختلفة “”، بيانات المتجر كالتالي

العنوان طريق الملك عبدالله الفرعي، الرحمانية، الرياض 12344، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966537382047).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0400 مساءا الى 1100 مساءا.

محل شوكولاتة اللوفر

التي تقدم أفضل أنواع الشوكولاتة العالمية، بأحجام وأشكال مختلفة، وتحظى بشعبية لدى الكثيرين في الرياض. يمكن العثور على جميع المنتجات “”، تكون بيانات المتجر كالتالي

العنوان 13521 طريق أنس بن مالك، الملقا، الرياض 13521، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966571119699).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0100 بعد الظهر حتى الساعة 1200 صباحًا.

محل شوكولاتة دبل واي

وهو من المحلات المتميزة والشعبية في الرياض، ويقدم أفضل أنواع الشوكولاتة. بيانات المتجر كالتالي

العنوان المحمدية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966530208057).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0200 ظهراً حتى 0100 صباحاً.

OVOLVE Chocolate Shop

يعتبر أفضل وأشهر محل شوكولاتة في الرياض على الإطلاق، ويحظى بتقييم عالٍ من قبل العملاء وتعليقات إيجابية حول المنتجات والجودة، ويمكن الاطلاع على التشكيلات المختلفة والأسعار “”، بيانات المتجر على النحو التالي

العنوان 3182 طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، الملك فهد، الرياض 12273، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966500999639).

ساعات العمل من الاحد الى الاربعاء من الساعة ٨٣٠ صباحا حتى ٤٣٠ مساءا والجمعة والسبت اجازة.

متجر شوكولاتة مخبأ

متجر الشوكولاته المخفية هو أحد المحلات المتميزة التي تقدم أفضل أنواع الشوكولاتة في الرياض من خلال المتجر، أو يمكنك الطلب والتسوق من خلال المتجر الإلكتروني “”، بيانات المحل كالتالي

العنوان شارع الشيخ عبدالله المخدوب، الوادي، الرياض 13313، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966500807465).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 1130 مساءا.

محل شوكولاتة بستاني

متجر بستاني هو من أشهر المحلات في الرياض لتقديم الشوكولاتة بكافة أنواعها ونكهاتها المميزة. يمكنك عرض التشكيلات والأحجام المختلفة “”، بيانات المتجر كالتالي

العنوان 3710 شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14213، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966506673367).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0900 صباحا الى 1100 مساءا.

محل شوكولاتة رقيق

من المحلات المتميزة بمدينة الرياض لتقديم أرقى وأفضل أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية. يمكنك عرض التشكيلات والأحجام المختلفة “”، تكون بيانات المتجر كالتالي

العنوان 3946 أنس بن مالك، 6596، الملقا، الرياض 13524، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966536573708).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0100 مساءا حتى 1100 مساءا.

الشوكولاته محشوة بالكريمة والمكسرات تحتوي على العديد من الفوائد لذلك يزداد الطلب على افضل انواع الشوكولاته في الرياض التى ذكرناها لما لها من مذاق لذيذ يرضي رغبات المواطنين وايضا تحتوي على سعرات تعطي الجسم الطاقة تجدد حيوية الشخص ، وهنالك اماكن مخصصة لبيع افضل انواع الشوكولاته في الرياض لها اوقات دوام ويمكنك الحجز ما تريد عبر التواصل عبر الارقام الموضحة في المقال .