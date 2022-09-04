ما هي افضل شاورما في الطائف 2023 بالأسعار ، قد تسائل العديد من الأفراد حول التعرف على صاحب أفضل شاورما داخل مدينة الطائف والتي تعد من الاكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي وتعتبر من الوجبات المميزة مقارنة بغيرها ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الأشخاص الوافدين من مختلف الجنسيات الى المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على أفضل شاورما في الطائف .

ما هو افضل شاورما في الطائف 2023 بالاسعار

تنتشر مطاعم الشاورما بشكل كبير في المدن السعودية وخاصة مدينة الطائف، ويقبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المدينة شرائها، وبسبب كثرة هذه المحلات، يتساءل الكثيرون ما هو أفضل شاورما في الطائف.، وفي السطور التالية نذكر لكم أفضل شاورما فيها ومنها ما يلي

شاورما شامي الطائف

تعتبر شاورما الشامي من أفضل أنواع الشاورما في الطائف، وتحظى بإقبال كبير وتقييم عالي من قبل العملاء. يقدم المحل أنواع مختلفة من الشاورما سواء على الطريق الشرقي أو الغربي، مع مقبلات ذات مذاق رائع، ومعلومات المحل كالتالي

العنوان شارع ابو بكر الصديق، شبرا، الطائف 26523، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127322011).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 300 عصراً حتى 200 صباحاً.

زعيم شاورما باب الطائف

شاورما باب الزعيم من أشهر محلات الشاورما بالطائف. تشتهر بنظافة المطعم وحسن الاستقبال، بالإضافة إلى أسعار الشاورما المقبولة للكثيرين. يقدم المحل الشاورما بأشكالها المختلفة وبتوابل خاصة من مطاعم متنوعة، ومعلومات المحل كالتالي

العنوان حي مسلم بن مجحفل، شبرا، شارع أبو بكر الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127331213).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 300 عصراً حتى 200 صباحاً.

شاورما رويال الطائف

يُصنف شاورما رويال كأفضل شاورما في الطائف، ويحظى بتصنيف عالٍ من قبل العملاء والمترددون. يقدم المحل أفضل أنواع الشاورما بتوابل متنوعة تناسب جميع الأذواق. كما يتم تقديم الشاورما كوجبات وسندويشات عند الطلب. هذا بالإضافة إلى أسعار الشاورما التي تناسب جميع الفئات. يمكنك مشاهدة الاصناف والفروع والاسعار “” وبيانات المتجر كالتالي

العنوان شارع الجاردنز، الشهداء الجنوبية، الطائف 26513، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966581087950).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0230 ظهراً حتى 0230 صباحاً.

شاورما العرب الطائف

شاورما العراب من افضل محلات الشاورما بالطائف. تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع شرائح المجتمع السعودي. أسعارها مناسبة للجميع. يقدم تشكيلة ضخمة ومميزة من سندويشات ووجبات الشاورما السورية والتركية والايطالية.

العنوان شهار، الطائف 21944، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966508877815).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 0300 صباحا.

شاورما موريال الطائف

شاورما موريال من المحلات المتميزة بالطائف والتي تقدم الشاورما بأنواعها المختلفة ذات المذاق الرائع سواء كانت شاورما لحم أو دجاج. أسعار المحل مقبولة جدا وفي متناول الجميع. كما يوفر المحل مجموعة من المقبلات والمخللات بجانب الوجبات أو السندويشات، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، وتكون بيانات المحل كالتالي

العنوان طريق سوق الماشية، حي المدباء، الطائف 26576، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966531552623).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0400 مساءا الى 0100 صباحا.

افضل شاورما لحم بالطائف

تعتبر شاورما اللحم من أبرز وأهم أنواع الشاورما، ويقبل الكثير من محبي اللحوم شرائها. في الحقيقة هناك مجموعة كبيرة من محلات الشاورما المتخصصة في شاورما اللحوم أكثر من أنواع الشاورما الأخرى، ومن أبرزها وأفضلها

شاورما لحم زين الشام الطائف

شاورما زين الشام من افضل شاورما اللحم بالطائف حيث يقدم المحل شاورما اللحم بالتوابل المختلفة اضافة الى انواع اخرى من شاورما الدجاج والبرجر واسعار المحل مبالغ فيها بعض الشيء. مقدم من شركة زين الشام والأسعار “”، وبيانات المتجر كالتالي

العنوان طريق وادي وج، الرياض 2396 الرياض، الطائف 26513، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127601777).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً حتى 4 صباحاً.

شاورما ريف حلب بالطائف

تتميز شاورما ريف حلب بتقديم الشاورما السورية سواء اللحم او الدجاج بالتوابل الشامية وتقدمها باسعار مناسبة للجميع، وبيانات المحل كالتالي

العنوان حي سلطانة، الطائف 26576، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (غير متوفر).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 0200 صباحا.

شاورما لحم امبراطور الطائف

شاورما الإمبراطور من أفضل محلات شاورما اللحوم. يحظى المطعم بشعبية كبيرة بسبب تنوع وجباته بالإضافة إلى أسعاره المعقولة للجميع، مع توفير المقبلات والسلطات، وبيانات المحل كالتالي

العنوان طريق شهار الرئيسي، الطائف 26513، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966553472480).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 0200 صباحا.

شاورما لحم دمشق الطائف

شاورما الدمشقي من المحلات المتميزة التي تقدم شاورما اللحم بالطائف بالإضافة إلى أنواع وأصناف أخرى. بيانات المحل كالتالي

العنوان 7234 شارع شبرا، 5268، العزيزية، الطائف 26522، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127377100).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 0200 صباحا.

شاورما لحم قصور الشام الطائف

شاورما قصور الشام من افضل محلات الشاورما، والمطعم يحظى بشعبية كبيرة لمحبي شاورما اللحم وغيرها من الاصناف، وبيانات المحل كالتالي

العنوان 3028 الشطبة، الشهداء الجنوبية، الطائف 26513، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966508696182).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 300 عصراً حتى 200 صباحاً.

افضل شاورما دجاج بالطائف

يستحيل تخيل تذوق مذاق الشاورما بدون دجاج، لذلك فهو المحب الأول للعديد من خبراء الشاورما، وهنا نذكر لكم أهم وأفضل محلات شاورما الدجاج، وهي كالتالي

شاورما دونر

شاورما دونر من أفضل المحلات التي تقدم شاورما الدجاج بالطائف، وبيانات المحل كالتالي

العنوان 6856 شارع عكاظ، الشرقية، الطائف 26523، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966509074842).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0400 مساءا الى 1230 صباحا.

شاورما ستيشن

شاورما ستيشن هي أيضا متجر خاص، وتفاصيل المحل كالتالي

العنوان الواحة، 4542 7250، الطائف، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966505766301).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من 0400 مساءا حتى 0330 صباحا.

شاورما بيت الشاورما

بيت الشاورما من المحلات التي تقدم شاورما الدجاج بطعمها المميز، ومعلومات المحل كالتالي

العنوان شارع الستين، حي سلطانة، الطائف 26576، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127244141).

ساعات العمل جميع ايام الاسبوع من الساعة 0400 مساءا حتى 0200 صباحا.

شاورما الزعيم

شاورما الزعيم من المحلات المتميزة، وتفاصيل المحل كالتالي

العنوان شارع الستين، فرع رقم 5، الطائف 26576، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966127241376).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً حتى 1 صباحاً.

شاورما جوزال

شاورما فوزل من المحلات التي تعمل على تحسين طريقة تقديم شاورما الدجاج، ومعلومات المحل كالتالي

العنوان حي سلطانة، الحوية، الطائف 26576، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966558556473).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 صباحًا.

ما هي افضل شاورما في الطائف 2023 بالأسعار ، يعتبر من الشائع غنتشار المطاعم التي تقدم وجبات الشاورما داخل المملكة السعودية ، ومن المدن التي تشتهر بمطاعم الشاورما هي مدينة الطائف ، حيث سردنا لكم مجموعة مميزة من المطاعم دخل الطائف والتي تختص بوجبات الشاورما .