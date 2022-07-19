ما هي اقل نسبة موزونة للقبول في جامعة جدة 1444

تعتمد أقل نسبة مرجحة للقبول في جامعة جدة 1444 بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية على تحديد مجموعة من الشروط والنسب المرجحة للقبول في جامعة جدة حيث تعمل إدارة الجامعة على وضع نسبة معينة للطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات الجامعة المتعددة، والتي من خلالها نتعرف على معدل القبول بجامعة جدة 1444، وسنتعرف على أقل نسبة مرجحة للقبول في جامعة جدة للعام الدراسي. 1444 هـ.

جامعة جدة

جامعة جدة هي إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية. تأسست الجامعة يوم الأربعاء 2 جمادى الثانية 1435 هـ الموافق 2 أبريل 2014 م. عملت الجامعة طوال فترة التأسيس على تقديم خدماتها لمختلف الطلاب والطالبات وتحديداً في مدينة جدة، وكان الهدف الأساسي إنشاء الجامعة هو نشر العلم والمعرفة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية. للمنافسة في سوق العمل وفي مجال البحث على المستويين المحلي والعالمي.

أقل نسبة مرجحة للقبول بجامعة جدة 1444

أقل نسبة مرجحة للقبول في جامعة جدة للعام الدراسي 1444 هـ كانت على النحو التالي

معدل الإعداد العلمي في الفرع الرئيسي 82٪.

معدل الإعداد العلمي بفرع خليص 90٪.

معدل الإعداد العلمي بفرع الكامل 83٪.

المعدل التحضيري للعلوم الإنسانية بفرع الفيصلية 83.5٪.

المعدل التحضيري في العلوم الإنسانية بفرع خليص 90٪.

المعدل الإعدادي للعلوم الإنسانية بفرع الكامل 87٪.

معدل الإعداد العلمي بالفرع الشرقي 82٪.

معدل الإعداد العلمي بفرع خليص 92٪.

المعدل التحضيري في العلوم الإنسانية بفرع خليص 90٪.

معدل الإعداد العلمي في الفرع الكامل 90٪.

المعدل الإعدادي للعلوم الإنسانية بالفرع الكامل 90٪.

معايير القبول بجامعة جدة

حددت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية معايير القبول لتخصصاتها. نقوم بة هذه المعايير على النحو التالي

معدلات القبول للتخصصات العلمية الحصول على نسبة الثانوية العامة 40٪. احصل على 40٪ من الامتحانات العامة. احصل على 20٪ اختبار تحصيل.

معدلات القبول للتخصصات الإنسانية الحصول على نسبة الثانوية العامة 50٪. الحصول على 50٪ من اختبار القدرات العامة.



شروط القبول بجامعة جدة 1443

حددت جامعة جدة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الطلاب والطالبات الراغبون في الالتحاق بالجامعة. يتم استيفاء هذه الشروط من قبلهم. نفسر هذه الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواءً كان القسم العلمي أو الأدبي.

يعفى المتقدم الكفيف من اختبارات التقييم والتحصيل.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

يجب على مقدم الطلب إحضار موافقة من جهة العمل إذا كان يعمل في جهة خاصة أو حكومية.

يجب ألا يكون الطالب مسجلاً في جامعة أخرى.

التسجيل في جامعة جدة 1444

فيما يلي شرح لكيفية التسجيل في جامعة جدة

الذهاب إلى موقع جامعة جدة “”.

قراءة جميع التعليمات والأحكام التي تضعها الجامعة ثم الموافقة عليها.

اكتب المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة على الموقع.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة.

انقر فوق إرسال الطلب.

رابط الموقع الرسمي لجامعة جدة

تمتلك جامعة جدة موقعها الإلكتروني الخاص، حيث تقدم الجامعة العديد من الخدمات لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، مما يساهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات والتعريف بشروط وتخصصات الجامعة بكل سهولة. رابط موقع جامعة جدة ““.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا على جامعة جدة، وكذلك أدنى نسبة مرجحة للقبول بجامعة جدة 1444، بالإضافة إلى تحديد معايير القبول بجامعة جدة، كما استعرضنا شروط القبول في جامعة جدة، وطريقة التسجيل في جامعة جدة. جدة 1444.