ما هي الاضطرابات العضلية الهيكلية وكيف نتجنب الإصابة بها

وقالت هيئة الصحة العامة “وقاية” إن الاضطرابات العضلية تشير إلى مجموعة من حالات عدم الراحة أو الألم في العضلات والأوتار والأنسجة مع أو بدون أعراض واضحة.

الاضطرابات العضلية الهيكلية

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الاضطرابات العضلية الهيكلية عادة ما ترتبط بمهام تنطوي على حركات متكررة، أو فترات توقف لفترات طويلة أو غير طبيعية، أو حركات عنيفة.

وأشار إلى أن هناك عدة أمثلة لاضطرابات العضلات والعظام، بما في ذلك آلام الظهر واضطرابات الأطراف العلوية واضطرابات الأطراف السفلية.

اجراءات وقائية

وأوضح أن الإجراءات الوقائية تعتمد على نمط العمل الصحيح، بحيث تكون مفاصل الجسم في وضع مريح، مع الحفاظ على مسافة قصيرة بين الناس، والحفاظ على وضعية الجلوس الصحيحة.