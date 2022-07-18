ما هي التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022؟، تم ادراج التخصصات الجامعية في جامعات مدينة الجزائر والتي سيتم القبول فيها حسب المعدل العام للطلاب في الثانوية العامة لهذا العام 2022_2023 ميلادي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ما هي التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022؟، تابعونا.

ما هي التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022؟

وضعت وزارة التربية والتعليم في مدينة الجزائر المعدلات الجامعية التي سيتم القبول فيها في التخصصات، وفي هذا الجدول سوف نوضح لكم بعض التخصصات ومعدلات القبول والجامعة المطلوبة:

التخصص الجامعة المعدل محروقات جامعة ورقلة 14.08 محروقات جامعة بومرداس 15.25 صناعات بتروكيميائية جامعة سكيكدة 14.42 هندسة معمارية جامعة قسنطينة 13.63 عمران – 13.50 علم الطيران ودفع فضائي جامعة البليدة 15.03 إدارة المشاريع وبناء جامعة قسطنينة 13.50 رياضيات وإعلام آلي ج امعة العلوم والتكنولوجيا 14.24 رياضيات جامعة بجايا 13.00 هندسة صناعية جامعة وهران 13.24 هندسة صناعية جامعة تلمسان 13.20 هندسة المناجم جامعة عنابة 12.78 نظافة وأمن صناعي جامعة وهران 14.02 نظافة وأمن جامعة ورقلة 13.11 نظافة وأمن جامعة باتنة 13.72 فيزياء جامعة وهران 14.13 فيزياء وكيمياء ج جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 13.00 هندسة المناجم جامعة تبسة 12.00 كهروتقني جامعة بسكرة 12.38 كهروتكن جامعة البليدة 13.53 تعدين جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران – جامعة عنابة 12.00 هندسة ميكانيكية جامعة قسطنطين 13.03 هندسة ميكانيكية معهد العلوم والتقنيات البصرية 14.14 هندسة الطرائق والصيدلانية جامعة المدية 10.58 هندسة النقل جامعة قسطنطينة 12.23 بصريات وميكانيك الدقة جامعة وهران 14.18 علوم التغذية جامعة قسطنطينة 12.42 علوم فلاحية جامعة تلمسان 12.03 علوم فلاحية جامعة ورقلة 12.01 علوم فلاحية جامعة بسكرة 12.04 علوم بولوجية جامعة الشلف – جامعة خنشلة 12.00 ري جامعة بجاية 13.25 ري جامعة البويرة 13.53

التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022 شعبة تقني رياضي

وضعت شعبة ثقفني رياضي بعض التخصصات والمعدلات المطلوبة في الجزائر من هذه التخصصات: