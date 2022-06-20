ما هي الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2022؟.. وفقًا لتحديد إدارة الجوازات السعودية

أوضحت الحكومة السعودية أن هناك جنسيات معفاة من رسوم الحراسة التي يجب أن يدفعها المقيمون في السعودية مقابل الخدمات التي يتلقونها أثناء إقامتهم ، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات رسمياً عن هذه الرسوم ، الأمر الذي جعل الجميع يتساءلون عن هذا الأمر ، ومن خلال هذا المقال سنشرح لكم ما هي الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقة 2022.

إعفاء الجنسيات من رسوم المرافقين 2022

أعلنت هيئة الجوازات عن قائمة الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقة مقابل سهولة وصولهم إلى الخدمات والمعاملات ، دون التعرض لأية مشاكل قانونية. وهذه الجنسيات هي كالتالي:

أولاً: المقيمون الفلسطينيون أو حتى المهاجرون الذين يحملون وثيقة مصرية.

جنسيات تركستان.

سكان اتحاد ميانمار.

والأشخاص المقيمين في البلوشية.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقة

هناك فئات متعددة معفاة من رسوم المرافقة المعلنة من قبل الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين السعوديين. وفيما يلي الفئات المعفاة وهي كالتالي:

الزوجة الأولى للمقيم.

جميع المؤسسات والشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد أعضائها عن أربعة.

الأبناء من أم سعودية إذا كان الأب غير سعودي.

من جنسيات دول مجلس التعاون والمقيمين في المملكة.

الأبناء الذكور الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

الإناث إذا لم تكن متزوجات.

كم هي رسوم المرافقة؟

تقدر قيمة رسوم المرافقة بحوالي 400 ريال ، كانت 300 ريال فقط ، لكنها زادت مع جائحة كورونا ، وأعلنت هيئة الجوازات السعودية عبر منصة تويتر الخاصة بها عن هذه الرسوم ، وأنها تحصيل مقابل خدمات و المعاملات المقدمة للمرافقين في المملكة العربية السعودية.

كيفية دفع رسوم المرافقة

اقترحت هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا وساعدت في زيادة الرسوم دون استخدام منصة رقمية أو موقع إلكتروني ، ويتم ذلك من خلال خدمة الصراف الآلي للبنك ، وإليكم خطوات تسهيل الرسوم ، وهي كالتالي: