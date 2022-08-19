ما هي الحالات التي يفصل فيها الموظف من وظيفته بشكل نهائي ، قد يثير الهام الجميع عند سماع فصل أو طرد شخص من وظيفته الى التعرف على الأسباب التي دفعت به الى ذلك الأمر من الطرد أو الفصل من مهنته ، حيث يعتبر قرار إنهاء العمل من قبل الفرد المسؤول عن ذلك الموظف المفصول من القرارات الصعبة والتي نادراً ما يسمع بها ، لما تحتويه من صعوبة في العثور على عمل أخر ، تابعوا معنا .

ما هو الفصل الأخير من العمل

يمكن تعريف الفصل النهائي من العمل بأنه قرار إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل أو رئيسه المباشر نتيجة لأسباب معينة دعته إلى القيام بذلك، وهو عكس استقالة الموظف نفسه، و عادة ما تركز أسباب الفصل على التسبب في ضرر كبير لسير العمل مثل السلوك وما إلى ذلك، مما يعني أن الفصل غالبًا ما يكون معيبًا بالنسبة لمالكه إذا ثبت أنه كذلك، ولكنه ليس كذلك دائمًا إذا كان يتعلق بـ قرار خاطئ من الإدارة أو اضطرارها للتخلي عن بعض الموظفين.

ما هي الحالات التي يتم فيها فصل الموظف نهائيا من وظيفته

الحالات الأولى لإنهاء خدمة الموظف هي الاستقالة التي يقدمها شخصياً لرئيسه المباشر. عند قبول الاستقالة تنتهي الخدمة كما يحدث إذا ثبت عدم قدرة الموظف على العمل بقرار من السلطة الطبية. أما حالات الفصل الدائم للموظف من الخدمة فيمكن توضيحها على النحو التالي

إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ طلب ذلك.

إذا تغيب الموظف عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة.

في حالة عدم عودته بعد انتهاء إجازته، أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته، أو فترة الغياب المسموح بها خلال 15 يومًا.

إذا صدر حكم قضائي بحق الموظف من جهة قضائية أُعلن فيه أنه ارتكب أحد الحدود القانونية.

إذا صدر ضده حكم من جهة قضائية بجرائم تتعلق بالرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو التهريب أو الترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المسكرات.

إذا حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.

صدور قرار ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالعزل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

حقوق الموظف بعد فصله من وظيفته

لكل موظف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص حقوق يجب على المسؤولين ورؤساء العمل ضمانها له، حتى لو وقع قرار الفصل ضده لأحد أسباب الإقالة المذكورة سابقًا، وذلك وفقًا للقرار. مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة نهاية الخدمة، وفيما يلي أبرز أحكام حقوق الموظف في حالة فصله نهائياً من الوظيفة

أن يكون إنذاراً في حالات الغياب أو وقوع بند من الفصل النهائي.

يحصل الموظف المفصول على مكافأة نهاية الخدمة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ساعات العمل الإضافي تحسب ضمن أجور الموظف المفصول في القطاع الخاص.

الحصول على كامل المستحقات بما في ذلك بدلات الإجازات السابقة وإصابات العمل.

حالات عودة الموظف المفصول إلى العمل

هناك عدد من الحالات التي تلتزم فيها وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بإعادة الموظف المفصول إلى عمله، وعلى السلطة التي فصلته الرجوع عن قرارها، وهذه الحالات ممثلة تحت إشراف الموظف. الغياب عن العمل. أن الانقطاع كان لعذر شرعي كسبب صحي، ويثبت ذلك بتقرير طبي، ثم بعد النظر في التظلم وإثبات صحته، يمكن إعادة الموظف المفصول.

هل يمكن فصل الموظف دون سابق إنذار

لا، لا يجوز لصاحب العمل أو الجهة المسؤولة فصل الموظف دون إخطار الموظف أو العامل أو تعويضه، ولكن يتم استثناء بعض الحالات من هذا القرار، وهذه الحالات هي على النحو التالي

في حالة سوء السلوك من قبل الموظف أو ارتكابه فعلاً يخل بالأمانة أو الشرف.

إذا استغل الموظف منصبه للحصول على مكاسب شخصية بوسائل غير قانونية.

إذا حدث ذلك، وكشف الموظف أسرار العمل المتعلقة بالجانب الصناعي أو التجاري، إلخ.

إذا لم يتقيد بتعليمات العمل والتزاماته عن قصد رغم إنذاره.

ما هو الفصل التعسفي

الفصل التعسفي هو قرار يقوم فيه صاحب العمل بفصل الموظف دون سبب يستدعي ذلك، وبالتالي فهو قرار غير عادل لعدم وجود سبب كاف أو حتى التزام صاحب العمل بالتعليمات المتعلقة بحالات فصل الموظف، وهو كذلك الفصل غير القانوني الذي لم تثبت فيه صحة القرار، ولم يخطر الموظف قبل إقالته كما هو منصوص عليه في قانون العمل، وبناءً عليه يتقدم الموظف بشكوى إلى سلطة قضائية مثل محكمة العمل للنظر في قضيته و الحصول على كامل حقوقه.

ما هي الحالات التي يفصل فيها الموظف من وظيفته بشكل نهائي ، يرجع ذلك الامر الى ما تقوم الدولة بتقريره لمثل تلك الحالات التي تتم فصلها من العمل ، بحيث يتم قرار الفصل للموظف بطريقة قانونية ويرجع ذلك لضمان حقوق كل من صاحب العمل والموظف.