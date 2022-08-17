ما هي الدمامل وطرق علاجها ، تعتبر الدمامل من الأمور المزعجة والتي يتعرض اليها الغالبية العظمى من الاشخاص حول العالم ، وترجع لك الأمر الداع لوجودها حول البكتيريا التي تقوم بتسبيب الالتهاب بشكل حاد في احدى بصيلات الشعر ، وقد تحدث تلك الدمامل في العديد من بصيلات الشعر في آن واحد ، وهناك أنواع ثلاث من العدوى ، وهي الدمامل والتهاب الجريبات وغيرها ، تابعوا معنا .

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الدمامل

يصاب أي شخص بالدمامل، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من الإصابة بهذا المرض، وهي

الاتصال بشخص مصاب ببكتيريا المكورات العنقودية.

مرض السكري، بسبب ضعف المناعة.

وجود مشاكل جلدية كبيرة مثل حب الشباب.

ضعف المناعة.

ما هي الدمامل

الدمامل هي عدوى تظهر على سطح الجلد، يصاب بها أي شخص، فهي تعتبر أعمق من التهاب الجريبات، وتحتوي على صديد يسمى صديدًا. تظهر في المناطق التي يتشكل فيها الشعر ويزداد العرق، أو في المناطق التي تتعرض للكثير من الاحتكاك، مثل الوجه والرقبة والفخذ.

علاج الدمامل مقطوعة الرأس في المنزل

يمكن علاج الدمامل بدون رأس في معظم الحالات تلقائيًا ودون الحاجة إلى أدوية طبية، وطرق علاجها في المنزل هي كما يلي

تطبيق الكمادات الدافئة تطبيق كمادات دافئة على منطقة الدمامل ثلاث أو أربع مرات يوميًا، حوالي 10 إلى 20 دقيقة، يساعد في علاج الألم والوقاية منه. محاربة الالتهابات وزيادة خلايا الدم البيضاء.

زيت شجرة الشاي يستخدم زيت شجرة الشاي في علاج وتسكين الدمامل بدون رأس. زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وامسحي الألم مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.

الملح الإنجليزي يساعد الملح الإنجليزي في إزالة الدمامل من التقوية الداخلية بحيث يتم إخفاؤها، ومن ثم يمكن استخدام الماء الدافئ ومحلول الملح الإنجليزي على ألمه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة يوميًا حتى يختفي تمامًا.

زيت الخروع يحتوي زيت الخروع على مجموعة من الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، وذلك بسبب محتواه العالي من الحمص (حمض الريسينوليك)، ويتم تطبيقه يوميًا على الدمامل.

زيت النيم يستخدم زيت النيم في منع وعلاج الدمامل بدون رأس، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، ويتم دهنه يومياً على الدمامل.

العلاج الطبي للدمامل مقطوعة الرأس

يمكن معالجة هذا النوع من الدمل بعدة طرق، على النحو التالي

تجفيف الدمامل وفتحها من الصديد يقوم الطبيب بفتح مكان الألم بأدوات خاصة، ثم يزيل الصديد منه، ويستخدم الشاش للتخلص من الألم.

وصف المضادات الحيوية تتم عملية وصف المضادات الحيوية في حالة حدوث الأعراض التالية ظهور الخراج وهو أسوأ من ألم الدمامل. درجة حرارة عالية. النسيج الخلوي؛ ظهور الدمامل على الوجه، ويؤدي إلى حساسية في مناطق الوجه. ألم شديد في الغليان.



اسباب الطبيب لعلاج الدمامل

يجب ة الطبيب لعلاج الدمامل عند ظهور الأعراض التالية

تورم على شكل دمامل.

زيادة الدمامل على سطح الجلد.

ارتفاع درجة الحرارة.

عدم وضوح الرؤية.

ما هي الدمامل وطرق علاجها ، في وقت معرفة أن الدمامل والتي جميع الأشخاص مهيئون للاصابه بها ، الا أنه من المعروف كما أوضحنا اعلاه أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي قد تزيد من امكانية الاصابة به بشكل كبير .