ما هي الديانة الدرزية، تعتبر الديانة الدرزية هي من احد الافرع التابعة للدين الإسلامي، و من أساس مذهبها هو مذهب التوحيد، فالاشخاص الذين اعتنقوا هذه الديانة يطلقون على انفسهم انهم أهل التوحيد او الموحدون، بالاضافة الى ذلك فان أصل هذه الديانة يرجع الى الدولة الفاطمية، و من خلال مقالنا التالي سوف نتعرف على ما هي الديانة الدرزية، تابعونا.

ما هي الديانة الدرزية

تعتبر الديانة الدرزية من احد الديانات التي تم انشاؤها في مدينة الإسماعيلية و التي كانت تسير على مذهب الإسماعيلية، وهذه الديانة تعتمد على مذهب التوحيد،

وهو الذي يعتمد على التعاليم الباطنية، وترجع أصول هذا المذهب الى القرن العاشر للميلاد في عهد الفاطمية في غرب آسيا،

ويطلق الدروز على أنفسهم مسمى الموحدون أو أهل التوحيد، وقد اختاروا نبي الله شعيب، فالاشخاص الذين اعتنقوا هذه الديانة يطلقون على انفسهم انهم أهل التوحيد او الموحدون،

بالاضافة الى ذلك فان أصل هذه الديانة يرجع الى الدولة الفاطمي،

وهو في الحقيقة نبي عربي ويعتبرونه المؤسس الروحي في مذهب التوحيد بل النبي الرئيسي أيضاً،

و هم ينكرون على سيدنا محمد أنه خاتم الأنبياء ولكن يعترفون بوجوده.

من هو مؤسس الديانة الدرزية

كما ذكرنا سابقا ان الدرزية نشأت في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، في العام 1020 ميلاديا ويوافقه بالأشهر الهجري 411 هجرياً، وتم انشاؤها بواسطة محمد ابن إسماعيل الدرزي،