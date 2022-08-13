ما هي الرافعة الاقتصادية التى اعلن برشلونة تفعيلها ، قد انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول أن نادي برشلونة قد عمل على تنشيط ثلاث روافع اقتصادية في هذا الصيف وذلك من أجل تحسين تشكيلته في الملاعب بالإضافة إلى تسجيل عقود جديدة ، وكان نادي برشلونة يكافح منذ يوم الخميس الماضي لتسجيل لاعبيه الجدد قبل القيام بافتتاح الموسم الجديد في يوم السبت الحالي ، لكن الوضع المالي للنادي ضعيف بسبب الأزمة المالية.

ما هي الرافعة الاقتصادية

الرافعة الاقتصادية هي أي طريقة تتضمن اقتراض المال لشراء الأشياء، على أمل أن تكون الأرباح المستقبلية أكثر من تكلفة الاقتراض. نسبيًا، يأتي مبلغ المال المطلوب للاقتراض بمبالغ كبيرة من الأرباح، ولكن هذه التقنية تنطوي أيضًا على مخاطر عالية مثل عدم القدرة على سداد قرض كبير، وعادة ما يضع المُقرض حدًا لمقدار المخاطرة الذي يرغب في تحمله، وسيضع حدًا لمقدار الرافعة المالية التي سيسمحون بها، سيتطلب توفير الأصل المكتسب كضمان إضافي للقرض.

ما هي الرافعة الاقتصادية التي أعلن برشلونة عن تفعيلها

النفوذ الاقتصادي الذي قام به نادي برشلونة هو الموافقة على بيع أصول حصته البالغة 24.5 ٪ في استوديوهات برشلونة إلى GDA Luma مقابل 100 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني، 102 مليون دولار)، من أجل تسجيل صفقاتهم الصيفية، وقد باع برشلونة بالفعل آخر. 24.5٪. من استوديوهات برشلونة إلى Socios.com باعتباره الرافعة الثالثة الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يخبرهم الدوري الإسباني في اليومين المقبلين ما إذا كانت الرافعة الرابعة تساعدهم في تسجيل جميع اللاعبين، لكن هناك توقعات في برشلونة بأنهم لا يزالون في عمر 30. تحت الرقم المطلوب. و 40 مليون يورو.

لماذا قام برشلونة بتنشيط الرافعة الاقتصادية الرابعة

قام نادي برشلونة بتنشيط الرافعة الاقتصادية الرابعة ؛ لأن لديه سبعة لاعبين غير مسجلين قبل بدء المباراة الأولى للموسم، لكن المصادر تقول إنه يأمل في حل الموقف الآن، لأن برشلونة يريد تسجيل صفقاته الصيفية (رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن ) قبل المباراة الافتتاحية يوم السبت ضد رايو فاليكانو، يحتاج عثمان ديمبيلي وسيرجي روبرتو أيضًا إلى التسجيل لأنهم وقعوا عقودًا جديدة هذا الصيف بعد انتهاء صفقاتهم، وآخر أخبار نتائج تفعيل الرافعة الاقتصادية “” يمكن اتباعها.

ما هي الرافعة الاقتصادية التى اعلن برشلونة تفعيلها ، يعتبر نادي برشولنة احد الاندية الكبيرة حول العالم والذي لديه قاعدة جماهرية عالية جداً مقارنة بالأندية الأخرى ، ولكن النادي عرف بمروره بأزمة إقتصادية جعلته يرجع نسبياً الى الوراء .