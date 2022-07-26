ما هي الشروط الجديدة للعمرة في توكلنا 1444، تم الاعلان عن التحديث الجديد لتطبيق توكلنا والذي يعد من التطبيقات الهامة والذي يقدم العديد من الخدمات التي تتميز بالسرعة والقدرة الفائقة، ومع اقتراب انتهاء العام الهجري والدخول في عام هجري جديد 1444، تم الاعلان من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن استقبال تصاريح العمرة، وذلك وفق شروط جديدة، و سنتعرف على الشروط الجديدة للعمرة في توكلنا 1444.

تصريح العمرة

في الاوانة الاخيرة أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن قيامها باستقبال كافة الطلبات الخاصة بتصريح العمرة من كافة نختلف الوطن العربي، وذلك بعد ما سمحت لحوالي ستين ألف سعودي من القيام بأداء مناسك الحج لهذا العام في ظل الأوضاع الصعبة وخاصة جائحة كورونا، كما وأعلنت الوزارة بأن الطاقة الاستيعابية للمعتمرين لهذا العام الجديد سيكون 2 مليون معتمر شهريا والتسجيل للعمرة من خلال توكلنا 1444.

تصريح العمرة للمواطنين

حسب ما تم التوضيح من قبل نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاكل بان كافة تصريح العمرة لعام 1444 هجري سيتم صدورها من خلال تطبيق توكلنا والذي يعد هذا التطبيق من أبرز التطبيقات الذي يقدم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين، كما من الضرورة الالتزام جميع الأفراد بكافة الخطط والاجراءات التي تقرها الوزارة وذلك بتنسيق مع الجهات المختصة ، وذلك بهدف سلامة المعتمرين من الأمراض، وبالأخص فيروس كورونا.

الشروط الجديدة للعمرة في توكلنا 1444

حسب ما وضحت وزارة الحج والعمرة عن بعض، الشروط الجديدة للعمرة في توكلنا 1444، ويجيب على كافة الأفراد الالتزام بها، ومن أبرز هذه الشروط:

يجب أن الفرد مطعم ليتمكن من أداء مناسك العمرة

يعتبر التطعيم شرط أساسي في تأدية مناسك العمرة، والصلاة، حسب تطبيق توكلنا، ويجب أن يكون محصن بجرعتين

يجب على كافة المعتمرين إرفاق شهادة التحصين المصدقة من بلدهم وهي فايزر-بيونيك، وأسترا زينيكا، ومودرن، وجونسون آند جونسون.

يجب على كافة المعتمرين الالتزام بالحجر الصحي الخاص بالمؤسسة

يعتبر تطبيق توكلنا أحدى أبرز التطبيقات المعرفة والمهمة في السعودية، والذي يقدم العديد من الخدمات وخاصة للحجاج والمعتمرين ، وفي الفترة الأخيرة تم إصدار بعض الشروط الجديدة للعمرة في توكلنا 1444 للعام الجديد وقد تعرفنا عليها، هي خاصة بالإجراءات