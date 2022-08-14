ما هي الطفولة المبكرة ، قد ياتي تلك السؤال على أذهان الكثير منها بالتعرف على ماهية مرحلة الطفولة المبكرة ، حيث يمر الإنسان خلال حياته بمجموعة من المغادرين يكتسب خلالها العديد من الخبرات والمهارات ، كونه لكل مرحلة من مراحل التنمية البشرية صفات وخصائص مميزة ، تختلف عن غيرها من مراحل الحياة التي نعيشها ، تابعوا معنا للتعرف على أكثر السمات البارزة لهذه المرحلة وأهم المهارات التي يكتسبها الفرد خلالها.

ملامح تنمية الطفولة المبكرة

خلال مرحلة الطفولة المبكرة ، يمر الطفل بعدة مظاهر خلال السنوات وهي كالتالي

السنة الثانية الطفل يمشي ويركض.

السنة الثالثة يعبر الطفل عن نفسه بطرق بسيطة ويستمع لأوامر الكبار.

السنة الرابعة يبدأ الطفل بالاعتماد على نفسه وبالتالي تكثر الأسئلة.

السنة الخامسة زيادة ثقة الطفل واهتمامه بمظهره.

السنة السادسة بداية تكوين الشخصية والتكوين الذاتي للطفل.

مراحل التطور في الطفولة المبكرة

تشمل مرحلة الطفولة المبكرة العديد من المراحل المختلفة التي يمر بها الطفل. لكل مرحلة خصائصها وخصائصها التي تختلف عن المراحل الأخرى التي يكتسب فيها الطفل مهارات ومعارف جديدة على المستويات الحركية والنفسية والمعرفية. نذكر أهم مراحل تنمية الطفولة المبكرة من خلال العناوين التالية.

مرحلة التطور البدني والحركي

ومن أهم مميزات هذه المرحلة ما يلي

نمو العضلات واختلاف حجم الطفل.

في سن الثالثة بدأ يمشي على قدمين.

قدرة الطفل على التحكم في حركاته أثناء الأكل.

الاستجابة لمطالب الأسرة.

الكثير من الحركة وعدم الاستقرار.

مرحلة التطور المعرفي

تتميز مرحلة النمو العقلي بما يلي

في هذه المرحلة، يكون تركيز الطفل على اتجاه واحد فقط.

يصعب على الطفل الانتباه لأكثر من شيء.

شدة التركيز وسرعة الحفظ والانتباه.

يبدأ الطفل في فهم بعض المصطلحات البسيطة أثناء روضة الأطفال.

مرحلة التنمية الاجتماعية

تتميز مرحلة التنمية الاجتماعية بما يلي

لاحظ قدرة الطفل على تكوين علاقات بسيطة مع الأم وأفراد الأسرة.

عدم الاستقرار في مكان واحد الرغبة في التعرف على الأقران.

تتميز المرحلة بتعريف الطفل على التمايز بين الجنسين.

مرحلة التطور النفسي

خصائص مرحلة النمو النفسي في الطفولة المبكرة هي كما يلي

ينتج الطفل شعورًا بالاعتماد على والديه، وهو ما يسمى بالذنب.

يشعر الطفل بالاستقلالية عندما يعرف محيطه بنفسه دون مساعدة الوالدين.

تشكيل مفهوم الذات لدى الطفل.

شعور بالوعي الذاتي.

مرحلة تطور اللغة

تعد مرحلة تطور اللغة من أكثر المراحل التي تنشأ وتتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يتم تدريس أساسيات التحدث والمحادثة، وتتميز بما يلي

يتعلم الطفل التحدث بمفاهيم بسيطة.

تعليم الطفل أساسيات القراءة الصحيحة.

خلط الطفل مع أقرانه لمساعدته على التحدث وإجراء محادثات بسيطة.

ميزات الطفولة المبكرة

تتميز الطفولة المبكرة بالسمات التالية

تتميز المرحلة بالنمو السريع لاستجابة الطفل وتعلمه.

الطفولة المبكرة هي الأساس المهم الذي تُبنى عليه شخصية الفرد ومستقبله.

تتضمن المرحلة تكوين الشخصية المستقبلية للشخص.

تساعد المرحلة في بناء العلاقات الاجتماعية التي تتمحور حول أفراد الأسرة.

تتميز المرحلة بتعليم الطفل أهمية الغذاء الصحي والمفيد للجسم.

تشتمل المرحلة على العديد من الأسئلة التي يطرحها الطفل ؛ هذا يزيد من دافعه للتعلم.

خصائص الطفولة المبكرة

تم تحديد مجموعة من الخصائص والسمات التي تميز الطفولة المبكرة على النحو التالي

كثرة تساؤلات الطفل عن أشياء كثيرة من حوله مما يزيد من معرفته ببيئته الطبيعية.

حركة مفرطة خلال هذه المرحلة نتيجة رغبة الطفل في اللمس واكتشاف الأشياء من حوله.

يقلد الطفل أفراد الأسرة بشكل كبير في هذه المرحلة.

الطفل في هذه المرحلة عنيد ولا يستمع لمطالب الوالدين.

حب التنافس والتنافس عند الطفل.

عدم القدرة على التفريق بين الصواب والخطأ.

يميل الأطفال إلى حب التشجيع.

متطلبات تنمية الطفولة المبكرة

تتطلب مرحلة الطفولة المبكرة العديد من المطالب التي يجب على الطفل اكتسابها خلال المرحلة، وهي كالتالي

الحاجة لتعلم المهارات الجسدية والحركية.

القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

تعلم بعض العمليات الحسابية.

علم الطفل أن يمشي على قدميه.

اكتساب مهارات الكتابة البسيطة.

تعليم الطفل السيطرة على البراز.

تعليم الطفل التفريق بين الجنسين.

اكتساب مهارة الأكل الصحيحة.

تعليم الطفل تكوين علاقات اجتماعية بسيطة.

العوامل المؤثرة في الطفولة المبكرة

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مرحلة الطفولة المبكرة عند الطفل، وهي كالتالي

الوراثة من العوامل الداخلية التي يكتسبها الطفل من أحد الوالدين.

البيئة تعتبر البيئة من أكثر العوامل الخارجية التي لها تأثير إيجابي وسلبي على الطفولة المبكرة، والتي من خلالها يحدد الطفل سلوكه وعواطفه ويتعلم الكثير من الأشياء من حوله.

الغذاء ما يأكله الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة هو عامل رئيسي في التأثير على صحة الطفل.

ما هي الطفولة المبكرة ، حيث تعد الطفولة المبكرة هي إحدى مراحل نمو الإنسان، فهي المرحلة الأولى للطفل من سن الثانية حتى السادسة من عمره، يتم خلالها توجيه الطفل إلى روضة الأطفال. يحتاج إلى مراقبة مستمرة لأفعاله وتحركاته ليتم توجيهه.