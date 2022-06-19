ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأربعاء 19/6/2022؟

ويواجه النادي الأهلي نظيره المصري الزمالك في لقاء قمة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2022/2021 ، اليوم الأربعاء ، على ملعب الأهلي واستاد السلام ، الساعة الثامنة مساء بالضبط. بتوقيت القاهرة وتسعة بتوقيت أبو ظبي في الإمارات ، ويدخل المارد الأحمر المباراة بينما يحتل المركز الثالث في الترتيب. ويأتي جدول مسابقة الدوري المصري المحلي هذا الموسم برصيد 40 نقطة من 17 مباراة ، فيما يدخل الزمالك المباراة ويتصدر صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لموسم 2021-2022 ، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، 9 بتوقيت مكة المكرمة ، 10 مساءا بتوقيت أبو ظبي ، وتذاع المباراة. على مجموعة قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية الناقلة. حصريا لجميع البطولات في جمهورية مصر العربية في جميع الرياضات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

ونقدم لكم تردد قناة اون تايم سبورت التي تبث مباراة الاهلي والزمالك في القمة التي ستقام مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا وها هو التردد. على قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الحالي برصيد 44 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.

تصنيف الفريق لعبه فاز ألفت ضائع له عليه فرق نقاط 1 الزمالك 20 14 2 4 34 20 +14 44 2 الاهرام 21 13 4 4 32 15 +17 43 3 الاهلي 17 12 4 1 38 12 +26 40 4 مستقبل 22 11 6 5 36 20 +16 39 5 سموحة 22 9 9 4 33 28 +5 36 6 طلائع الجيش 22 8 9 5 15 17 -2 33 7 البنك الاهلي 21 7 9 5 25 21 +4 30 8 فاركو 22 7 9 6 17 15 +2 30 9 انبي 22 5 11 6 26 28 -2 26 10 سيراميكا كليوباترا 22 5 11 6 22 24 -2 26 11 غزال المحلة 21 5 10 6 19 24 -5 25 12 الاتحاد 22 6 7 9 29 35 -6 25 13 مصري 22 5 8 9 25 30 -5 23 14 الجونة 21 6 3 12 18 26 -8 21 15 الإسماعيلي 21 4 7 10 17 26 -9 19 16 المقاولون العرب 21 3 10 8 19 24 -5 19 17 مصر للمقاصة 22 2 8 12 10 28 -18 14 18 الشركة الشرقية 21 2 7 12 16 38 -22 13

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة سامي كومسان ، تشكيل الفريق الذي سيلعب مباراة الزمالك على استاد الأهلي ، نتمنى السلام في تأجيلات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي. وجاء الدوري وتشكيل الأهلي على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خطوط الدفاع: علي معلول ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.