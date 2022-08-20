ما هي الكليات الإنسانية في جامعة الأميرة نورة 1444 / 2022 ،هنالك الكير من الطلاب الذي اجتازوا مرحلة الثانوية العامة ،يتسائلوا حول التعرف على ما هية الكليات الانسانية التي تحتوي عليها جامعة الأميرة نورة ، ويعد ذلك الأمر من الأشياء التي تثير إهتمام الكثير ، الا أن السؤال على الكليات الإنسانية الجامعيه الخاصة بجامعة الأميرة نورة داخل المملكة العربية السعودية ، سنجيب على ذلك عبر السطور القادمة ، تابعوا معنا .

جامعة الأميرة نورة

جامعة الأميرة بنت عبد الرحمن هي إحدى جامعات الطالبات في المملكة العربية السعودية. تأسست في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. كانت تسمى في بداية تأسيسها جامعة الرياض للبنات. تم تغيير الاسم إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتصبح أول جامعة سعودية خاصة. تقدم الجامعة للطالبات عددًا من التخصصات والكليات المتنوعة التي تناسب الطالبات.

كليات العلوم الإنسانية بجامعة الأميرة نورة

تضم جامعة الأميرة نورة العديد من الكليات المختلفة منها كليات العلوم الإنسانية والتي بدورها تضم ​​مجموعة من التخصصات التي تتناسب مع توجهات وتوجهات المرأة السعودية في المملكة العربية السعودية. وسنذكر أهم الكليات الإنسانية بجامعة الأميرة نورة وأبرز تخصصات كل كلية من خلال العناوين التالية.

كلية التربية

تضم كلية التربية التخصصات التالية

التعليم الخاص.

أساسيات التعليم.

تقنيات التعليم.

التخطيط التربوي والإدارة.

اللغة العربية.

الفصول الابتدائية.

كلية الآداب

تضم كلية الآداب الاختصاصات الآتية

جغرافية.

الثقافة الإسلامية.

اللغة العربية وآدابها.

المكتبات والمعلومات.

اللغة الإنجليزية وآدابها.

التاريخ والحضارة.

كلية الخدمة الاجتماعية

تضم كلية الخدمة الاجتماعية البرامج التالية

الاقتصاد المنزلي.

التغذية وعلوم الغذاء.

الطفولة المبكرة.

علم النفس.

كلية اللغات

تضم كلية اللغات التخصصات التالية

اللغات والترجمة.

اللغة الفرنسية.

الترجمة الإنجليزية والترجمة الفورية.

كلية الفنون والتصميم

تضم كلية التصاميم والفنون التخصصات التالية

تصميم غرافيك.

تصميم داخلي.

تصميم الأزياء.

وسائل الإعلام الرقمية.

تصميم جيد.

كلية حقوق

تشمل كلية القانون تدريس تخصص القانون باللغة العربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث يتضمن تخصص القانون بعض شروط القبول فيه.

معدلات القبول للكليات الإنسانية جامعة الأميرة نورة 1444

تم تحديد معدلات ومعايير القبول في إحدى اختصاصات الكليات الإنسانية وهي كالتالي

الثانوية العامة 50٪.

اختبار القدرات 25٪.

اختبار تحصيلي 25٪.

شروط القبول بجامعة الأميرة نورة 1444

يشترط للالتحاق بإحدى كليات وتخصصات جامعة الأميرة نورة

الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

شهادة ثانوية معتمدة وحديثة أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد عمر شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات.

اجتياز الدرجة المطلوبة لاختبار القدرات والتحصيل.

اجتياز المقابلات والاختبارات الجامعية.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

الالتزام بتنفيذ شروط وأحكام التسجيل بالجامعة.

في التخصصات الصحية يشترط التحقق من سلامة الطالب الصحية.

ألا يكون الطالب مفصولاً تأديبياً أو أكاديمياً من جامعة سابقة.

يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً في جامعة أخرى خلال فترة التسجيل.

أن تكون الطالبة مسجلة لأول مرة في جامعة الأميرة نورة.

رابط جامعة الاميرة نورة

الدخول إلى جامعة الأميرة نورة بشكل مباشر عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للطالب المتقدم الاطلاع على أهم التخصصات والكليات التي تقدمها الجامعة وأهم معدلات القبول ومعايير القبول لكل كلية، بالإضافة إلى القدرة على قراءة المصطلحات. وشروط وآلية التسجيل في إحدى كلياتها وتخصصاتها.

ما هي الكليات الإنسانية في جامعة الأميرة نورة 1444 / 2022 ، تعد جامعة الاميرة نورة من الجامعات العريقة والمميزة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تحتوي على العديد من التخصصات المهمة والتي يحتاجها السوق المحلي والدولي ، ويمكنك الالتحاق وفق شروط القبول والتسجيل .