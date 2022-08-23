ما هي الكمية المسموح باستيرادها من السجائر والمعسل

أوضحت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك كمية السجائر والعسل المسموح باستيرادها للمسافر القادم من الخارج.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “المسافر البالغ الذي لا يتردد في القيام بذلك يمكنه استيراد 200 سيجارة و 500 جرام من دبس السكر”.

وأضاف أنه “في حالة تجاوز هذا المبلغ يلزم الإفصاح، حيث يتم تطبيق الضرائب على المبلغ بالكامل في ذلك الوقت بحد أقصى 2400 سيجارة و 3 كيلو عسل كل ثلاثة أشهر”.

جاء ذلك رداً على سؤال لأحد المتابعين قال خلاله ما كمية المولاس والدخان المسموح بها لشخص واحد

عوائد ضريبة القيمة المضافة

و قبل؛ طلبت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك من دافعي الضرائب في قطاع الأعمال الخاضع لضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم الضريبية لشهر يوليو، في موعد أقصاه 31 أغسطس.

ودعت الهيئة المتهمين في قطاع الأعمال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بسرعة من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو التسجيل والدفع من خلال تطبيق الهاتف الذكي التابع للسلطة (ZATCA)، وذلك لتجنب دفع غرامة لعدم تقديم الإقرار. خلال الفترة المشار إليها، بحد أدنى 5٪ وبحد أقصى 25٪ من قيمة الضريبة التي كان على المكلف التصريح بها.

ملف الإقرارات الضريبية

كما حثت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك دافعي الضرائب في قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة على الاتصال بها من خلال رقم مركز الاتصال الموحد (19993) والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضرائب والجمارك”. على Twitter (Zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني (Zatca_Care)[email protected]) أو دردشات فورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

تعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي تشتريها المنشآت وتبيعها، مع بعض الاستثناءات.