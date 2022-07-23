ما هي اللغة التي يتكلم بها أكبر عدد من سكان العالم وما هي مميزاتها ،تعد اللهجة الصينية هي اللغة الكبيرة الانتشار افي انحاء العالم ، وتعتبر من اللغات المتميزة جدا والصعبة، إذ يبلغ الافراد الذين يتكلمون بهذه اللغة 1,284 مليون شخص في انحاء العالم، وهي معروفة في اكثر من 37 دولة، كما تضم هذه اللغة على 15 لهجة، وليس مستغربا أن تكون هذه اللغة هي الأبرز والاكبر انتشاراً .

ما هي اللغة التي يتكلم بها أكبر عدد من الأشخاص في العالم

اللغة التي يتحدث بها أكبر عدد من السكان حول العالم هي اللغة الصينية المعروفة باسم الماندرين. يتحدث بها حوالي 1،284،000 شخص حول العالم، وينتشر السكان الذين يتحدثون بها في حوالي 37 دولة مختلفة.

تشتمل هذه اللغة على ما يقرب من 13 لهجة، ومن الطبيعي أن تكون اللغة الأكثر انتشارًا هي اللغة الصينية نظرًا لكثرة عدد سكان الصين، حيث يتجاوز عدد سكان الصين المليار نسمة فقط.

معلومات عن لغة الماندرين

تُعرف اللغة بأكثر من اسم واحد، حيث يطلق عليها الماندرين، أو اللغة الرسمية للصين، أو Guanhua، أو اللغة الشمالية للصين، وتعتمد تلك اللغة بشكل أساسي على 4 نغمات وهي كالتالي (تصاعدي، أفقي، تصاعدي، تنازلي).

تستخدم هذه النغمات للتمييز بين مقاطع اللغة والكلمات، والتي تتضمن سلسلة واحدة من الحروف الساكنة على الرغم من اختلافها في المعنى، وتتضمن تلك اللغة 22 حرفًا أولًا، بالإضافة إلى 1300 مقطع لفظي.

يشار أحيانًا إلى لغة الماندرين على أنها إحدى اللهجات، وتشكل جزءًا كبيرًا من اللغة الصينية بأكملها. على لغتهم.

خلال الفترة الأخيرة من عهد أسرة مينج، والتي كانت من 1368 إلى 1644 م، أصبحت لغة الماندرين لغة الطبقة الحاكمة في البلاد. لهجة مدينة بكين، وبحلول عام 1909، أصبحت لغة الماندرين اللغة الرسمية للصين.

خصائص لغة الماندرين

بعد الإجابة على سؤال ما هي اللغة التي يتحدث بها أكبر عدد من الناس في العالم، من الضروري التعرف على أهم ميزاتها، وهي كالتالي

الماندرين هي واحدة من أصعب اللغات في العالم للتعلم.

الماندرين هي اللغة الأم، وهي أكثر انتشارًا من أي لغة أخرى في العالم.

الماندرين هي اللغة التصويرية الوحيدة الموجودة حديثًا في العالم بأسره.

إنها واحدة من أقدم اللغات في العالم التي لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.

يعد الخط الصيني من أكثر الخطوط تعقيدًا في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأنماط الكتابة المتشابهة جدًا.

عرفنا ان اللغة التي يتكلم بها أكثرية سكان الأرض هذا من اشهر الأسئلة التي تسال في المسابقات و واحد من أشهر الأسئلة التي يسألها الكثير من الناس، كما يوجد مجموعة كبيرة من ألعاب الذكاء التي تحتوي على هذا السؤال ويعتبر من ضمن اشهر الالغاز الثقافية، والذي يستطيع الناس استعمالها في مجموعة كبيرة من المسابقات المتنوعة .