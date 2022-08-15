ما هي المدينة التي سميت زهرة المدائن من خمس حروف ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على المدينة التي أطلق عليها لقب زهرة المدائن ، والتي تميزت بمكانتها الدينية والتاريخية ، لما لها اثار عبر العصور منذ رسالات الأنبياء وختامها رسالة الاسلام ، وتعد مدينة زهرة المدائن هي مدينة القدس الشريف والتي هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

أي مدينة تسمى زهرة المدن

المدينة التي كانت تسمى زهرة المدائن هي مدينة القدس، وتقع في وسط دولة فلسطين المحتلة شرقي البحر المتوسط ​​، ويبلغ ارتفاعها 750 مترًا فوق سطح البحر الأبيض المتوسط ​​، ويبلغ ارتفاعها حوالي 1150 متر فوق سطح البحر الميت. تم بناء مدينة القدس قبل ثلاثة آلاف عام، تتميز مدينة زهرة المدائن بأنها أكبر مدينة في فلسطين من حيث عدد السكان والمساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 19331 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 933 ألفًا. الناس حسب تعداد عام 2012. تتميز بعدد كبير من المعالم السياحية والثقافية. أما مناخها فهو معتدل صيفاً وبارد ممطر شتاءاً.

معالم مدينة زهرة المدائن

تضم مدينة القدس الشريف العديد من المعالم الدينية والتاريخية والأثرية والثقافية، من أهمها ما يلي

بوابات وسور القدس يبلغ ارتفاع سور مدينة القدس حوالي 40 قدمًا، وأبوابها سبعة أبواب باب الخليل، وباب الجديد، وباب المغربي، وباب العمود، وباب. الأصبات وباب الساهرة وباب النبي داود.

مسجد قبة الصخرة يقع على جبل المرية مقابل المسجد الأقصى، وقد أقيم فوقه محراب سيدنا داود عليه السلام، ومنه كانت رحلة الصعود إلى الجنة.

المسجد الأقصى وهو ثاني مسجد بناه سيدنا إبراهيم بعد بناء الكعبة. يقع داخل أسوار المدينة على جبل موريا. طوله 80 مترا وعرضه 55 مترا. للمسجد أحد عشر باباً وسبعة أروقة.

سور البراق وهو الذي يحيط بضريح المسجد الأقصى من الجهة الغربية، وهو المكان الذي ربط فيه الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – البراق في مسيرة البراق. الإسراء والمعراج ويطلق عليها اليهود حائط المبكى.

الجامع المرواني يقع جنوب شرقي المسجد الأقصى، تبلغ مساحته حوالي 2775 متراً مربعاً، وفيه 16 قاعة.

كنيسة القيامة شيدت في العهد البيزنطي عام 326 م وتسمى كنيسة القيامة.

مسار الآلام هو الطريق من قاعة قصر بيلاطس إلى كنيسة القيامة، وهو الطريق الذي سار فيه يسوع حاملاً الصليب على ظهره.

كنيسة الجثسيماني تسمى كنيسة جميع الشعوب، فهي من أجمل الكنائس في العالم. في هذه الكنيسة، تم القبض على يسوع، لأن اسمها يعني معصرة زيت.

كنيسة مريم المجدلية بُنيت عام 1888 م على يد القيصر الروسي ألكسندر الثالث، ولها قباب ذهبية.

المتحف الإسلامي أنشئ عام 1923 م، ويحتوي على العديد من المتاحف الإسلامية النادرة.

زهرة المدن قصيدة

غنت زهرة المدائن للفنانة فيروز بعد حرب لبنان عام 1967، وكانت كلماتها كالتالي

ما هي المدينة التي سميت زهرة المدائن من خمس حروف ، تعتبر القدس عاصمة فلسطين الابدية هي المعروفة بلقب زهرة المدائن لما احتوته من الأثار التاريخية التي مرت بها على مر الأزمان والعصور ، وصولاً الى الرسالات السموية والتي هرفت بقبلة المسلمين الأولى .