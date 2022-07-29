ما هي المهارات الرقمية ولماذا ندرسها وما مستقبلها ، قد اثار اهتمام الجميع من قبل العديد من الأشخاص بالتسائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المهارات الرقمية ولماذا ندرسها وما مستقبلها ، وما المجال الذي سيذهب العالم نتيجة تلك الاهتمامات بالمهارات الرقمية بعد هذا التطور، وتعتبر المهارات الرقمية مهمة للغاية بالنسبة للبشر للبقاء على اتصال بالمجتمع، والشعور بأهمية امتلاك رقمية زادت المهارات في ظل الهيمنة التكنولوجية ، تابعوا معنا .

ما هي المهارات الرقمية

المهارات الرقمية هي مجموعة من المبادئ والقدرات التي تمكن الأفراد من استخدام الأجهزة الرقمية وشبكات الاتصال لتلبية احتياجاتهم والوصول إلى المعلومات. تمت إضافة هذه المهارات إلى احتياجات العالم مع التطور التكنولوجي الهائل، وخاصة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. يمكن لأي شخص تعلم المهارات الرقمية لغرض الاتصال أو إنشاء محتوى رقمي وإدارته بذكاء. في النهاية تصل إلى أقصى فائدة، ولا تقتصر المهارات الرقمية على تحقيق المنافع للأفراد، بل هي سبب لتقدم وازدهار الاقتصاد والإدارة والتعليم وغيرها.

لماذا ندرس المهارات الرقمية

تعد المهارات الرقمية أداة مهمة وجزءًا من المهارات الحياتية والوظيفية الأساسية، حيث توفر دراستها للأفراد فرصًا أكبر للتعلم والتطوير، خاصة أن البشر يعيشون في عصر النمو التكنولوجي، وأن الأجهزة الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ مما يتعلم المرء في حياته، لأنه أشبه بتعلم القراءة. الكتابة والحساب والاستفادة الجيدة من هذه المهارات تساهم في تنمية المجتمع ونموه. بل هو العامل الأساسي في نمو بعض البلدان والمجتمعات وتخلف البعض الآخر.

ما هو مستقبل المهارات الرقمية

يتلخص مستقبل المهارات الرقمية في أكثر من خطوة، ومن المتوقع أن يتطلب المستقبل الرقمي المزيد من المهارات وهي

المهارات الرقمية أوسع في عالم الذكاء الاصطناعي بحيث لا تقتصر على مجموعات أو دول معينة.

تصميم تجربة المستخدم، والذي يضمن المنتجات التي تلبي احتياجات الناس بأكثر الطرق إمتاعًا.

التسويق الرقمي، مهارات التسويق الرقمي ستكون الأكثر طلبًا في المستقبل، وإتقانها سيجعل فرص العمل أقوى.

التفكير التحليلي، حيث سيتطلب المستقبل من الناس أن يكونوا أكثر قدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بطريقة ذكية.

الحوسبة السحابية، وهي تخزين والوصول إلى جميع البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى استخدام الورق والقلم.

أساسيات المهارات الرقمية

صنف التقنيون بعض المهارات الأساسية التي يكتسبها جميع أفراد المجتمع، وهي المهارات المطلوبة لتوفير وظائف عادية، ومنها

القدرة على استخدام التقنيات الرقمية (المتصفح، اتصال الإنترنت، وكلمات المرور).

القدرة على التواصل مع الأفراد فنياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إرسال واستقبال الرسائل عبر البريد الإلكتروني.

استخدم المرفقات والملفات وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فوائد المهارات الرقمية

حقق تعلم المهارات الرقمية العديد من الفوائد للفرد، حيث استفاد منها الناس على مر العصور لتركيز جهوده بشكل أكبر على مهاراته، وفيما يلي أهم فوائد المهارات الرقمية

القدرة على تبسيط الأعمال من خلال إدارة التكنولوجيا للوصول إلى الهدف في وقت أقل وجهد أقل.

توثيق الاتصال بين الفرد ومساحة العمل.

تضاءلت الحاجة إلى استهلاك الجهد البشري، بفضل وصول الذكاء الاصطناعي.

تجعل المهارات الرقمية الوظائف أسهل، حيث يمكنك متابعة العمل من المنزل أو أثناء التنقل لإنجاز المهمة في النهاية بشكل أسرع.

جميع الوظائف المستقبلية موجهة نحو التكنولوجيا، ومع تقدم الوقت، يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا.

سد الفجوة التي يسببها أي ضرر في العالم، مثل أن المهارات الرقمية كانت مفيدة أثناء انتشار وباء كورونا لمتابعة الدراسات والعمل والاجتماعات وغيرها.

أنواع المهارات الرقمية

تأتي المهارات الرقمية التي يكتسبها الفرد خلال حياته على عدة مستويات، وتصنف هذه المستويات وفقًا لقدرة الشخص على الاستفادة مما اكتسبه. أما أنواع المهارات الرقمية فهي

المهارات الرقمية الأساسية هي المهارات التي تعبر عن مستوى الدخول الأساسي في التعامل مع التكنولوجيا، أو شبكات وتطبيقات الكمبيوتر.

المهارات الرقمية المتوسطة هي المهارات التي يكتسبها الفرد من خلال دراسة علوم الكمبيوتر بطريقة مبسطة في المدرسة، وهي مجموعة العلوم التي يكتسبها التعليم الأساسي في المدرسة أو المراكز العلمية.

المهارات الرقمية المتقدمة هي القدرات عالية المستوى التي تتيح الاستفادة من التقنيات الرقمية والتعلم الآلي، وهي متخصصة في الاتصالات والتحولات الرقمية والمهن التكنولوجية، وهي من المتطلبات اللازمة للنهوض بالدول، وخاصة الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين.

ما هي أفضل المهارات الرقمية

يبحث العالم حاليًا عن أفضل المهارات الرقمية التي يتعلمها الأفراد في التخصصات الفردية، وهذه المهارات في مراحل متقدمة من النمو التقني البشري، وهي

البرمجة وتطوير الويب والتطبيقات.

تحليل الأعمال الرقمية.

التصميم الرقمي وتصور البيانات.

إدارة المشاريع الرقمية.

إدارة المنتجات الرقمية.

التسويق الإلكتروني.

وسائل التواصل الاجتماعي.

علم تحليل البيانات.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على ما هي المهارات الرقمية ولماذا ندرسها وما مستقبلها ، و ما هي أفضل المهارات الرقمية ، وأنواع المهارات الرقمية ، و أساسيات المهارات الرقمية ، و