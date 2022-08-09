ما هي باقات دعم سكني 1444 وشروط الاستفادة منها وكيفية التقديم، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على كيفية التسجيل في دعم سكني، والتي تقدمه الحكومة السعودية، للاسرة المستورة، وذات الدخل المحدود، ويهدف هذا البرنامج الى توفير سكن ملائم على أعلى مستوى مقدم من وزارة الاسكان، حيث أتاحت الوزارة رابط خاص للاستفادة من باقات دعم سكني 1444

باقات دعم سكني 1444

تقوم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من الخدمات للكثير من المواطنين ذات الدخل المحدود والأسر المستورة، وذلك من خلال تقديم قروض عقارية على نظام أقساط، كما وتقوم بمنح الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني مبلغ 100 ألف ريال سعودي، غير مستردة، وهو ما يسهل عليهم الحصول على سكن ملائم لحياتهم، كما وفي بعض الأحيان يتم إعفاء البعض من دفع التقسيط، في حالة الوفاة أو العجز التام، ومن أبرز باقات دعم سكني 1444:

باقة دعم أثاث

باقة دعم بناء ذاتي

باقة دفع ايجار

باقة شراء منزل

شروط الاستفادة من باقات دعم سكني

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطن حتى يستفيد من دعم سكني 1444، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمره عن 25 سنة.

أن لا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات.

يجب أن يقدم ورقة تفيد بعدم أهلية الأسرة للمنزل.

يجب ن يكون مقيم في السعودية.

الا يكون استفادت من مساعدات الاسكان في السنوات السابقة.

كيفية التقديم في باقات دعم سكني 1444

أتاحت وزارة الإسكان رابط خاص للتقديم في باقات دعم سكني للعام الجديد وذلك وفق الرابط الالكتروني، وذلك ليكون الامر سهل على كافة المواطنين في التسجيل، وخطوات التقديم في باقات دعم سكني على النحو التالي:

الدخول على موقع دعم سكني

قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال تاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بك.

ستصلك رسالة خاصة إلى جوالك تحتوي على رمز التحقق.

ثم بكتابة الرمز الخاص .

ادخل كافة البيانات المطلوبة.

انقر على تقديم.

تقوم وزارة الإسكان في المملكة بتقديم العديد من الخدمات لصالح المواطن، وذلك من أجل التيسير عليه ومن الخدمات التي تقدمها باقات دعم سكني 1444، في الحصول على منزل، أو أثاث ن و تطرقنا الى كيفية التقديم في باقات دعم سكني.