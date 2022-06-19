ما هي تطعيمات الحج الإلزامية للحجاج داخل المملكة وشروط حج الداخل وكيفية الاستعلام عن حجز الحج الداخلي

ما هي تطعيمات الحج الإلزامية لحجاج الداخل ، وشروط الحج المنزلي ، وكيفية الاستعلام عن حجز الحج الداخلي وطرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة في المملكة ، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط تقديم طلب للحصول على حجز الحج الداخلي أو حجز حملات الراجحي المجانية وكذلك رسوم الحج الداخلية وكيفية استيفاء شروط الفوز بالموافقة على طلب الحج وأداء مناسك الفريضة الأعظم من أركان الإسلام التي يسعى كثير من المسلمين لتحقيقها في أجزاء مختلفة من الأرض. تساعد حكومة المملكة ممثلة بوزارة الحج والعمرة في تنظيم موسم الحج وتسهيل أداء مناسك الحج لحجاج الداخل وكذلك زوار بيت الله من خارج المملكة. تحدد الوزارة شروط الحج لهذا العام والتي يجب الالتزام بها والحصول على بطاقة حج ذكية.

التطعيمات الأساسية لحجاج الداخل

أولاً ، التطعيم الرباعي ضد التهاب السحايا.

ثم جرعات لقاح كورونا المعتمدة داخل المملكة.

وكذلك إذا كان الحاج قد تم تطعيمه فيجب أن يحصل على جرعتين تفصل بينهما مدة ثلاثة أسابيع.

وبالمثل ، إذا مضى أكثر من ثلاثة أشهر على آخر جرعة ، يجب أن يأخذ الحاج الجرعة الإضافية.

ثم يجب أن تتلقى التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

التطعيم ضد التهاب السحايا.

شروط الحج من الداخل 1443

أولا: أن لا يقل شرط السن عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن خمسة وستين عاما.

كما يجب أن تكون حالة الحاج في أبشر المرضية على النحو التالي: “تخصص – ملقّح ، جرعة أولى ، ملقّح ، مسترد”.

ثم يشترط خلو الحاج من أي أمراض مزمنة أو معدية.

كما أن الحاج لم يؤد فريضة الحج منذ خمس سنوات.

يمكن للحاج أيضًا التسجيل للحج المحلي بشكل فردي.

كيف يستفسر عن حجز حج داخلي؟

أولا ، عليك أن تذهب إلى الارتباط وزارة الحج والعمرة.

ثم اختر خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك ، انقر فوق الخيار للاستعلام عن حالة الطلب.

يجب أيضًا كتابة البيانات الشخصية المطلوبة: أولا ، رقم الحجز. ثم رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم إقامة المقيم.

يتم أيضًا إدخال رمز التحقق المرئي في الصورة ، وهو عبارة عن أرقام.

ثم اضغط على استعلام الطلب.

بعد ذلك تظهر حالة الطلب ونتيجة الاستعلام عن طلب الحج.

كيفية الاتصال بوزارة الحج والعمرة