ما هي جنسية غيثة العلاكي،تعتبر سيدة الاعمال المشهورة والبارزة واللامعة المغربية غيثة العلاكي والتي ضجت منصات السوشيال ميديا ومنصات الاعلام المختلفة باسمها بعدما اعلن المطرب والمغني المغربي سعد المجرد عن خطوبته من الشابة صديقته غيثة العلاكي بشكل رسمي مساء امس السبت ويعتبر سعد المجرد من ابرز وافضل المغنيين في العالم العربي وحقق نجاح واسع على نطاق كبير بالعالم.

من هي غيثة العلاكي يكيبيديا

غيثة العلاكي سيدة أعمال وزوجة الفنان المغربي سعد لمجرد. ولدت في المغرب العربي وتحديداً مدينة مراكش في القرن العشرين. هي في الثلاثينيات من عمرها، وهي تقيم حاليًا في كندا بسبب انشغالها بالعديد من الشركات الخاصة. تعمل في مجال العقارات والاستثمارات منذ أكثر من ثماني سنوات. لسنوات، امتلكت غيثة فنادق في حي Gueliz الراقي في مراكش في المغرب العربي وعقارات أخرى في كندا.

سيرة غيثة العلاكي

فيما يلي نستعرض أهم المعلومات الشخصية عن سيدة الأعمال المغربية غيثة العلاكي على النحو التالي:

الاسم الكامل غيثة العلاكي.

مكان الميلاد المغرب العربي.

سنة الميلاد ولدت في القرن العشرين الميلادي.

العمر وهي في الثلاثينيات من عمرها.

الجنسية تحمل الجنسية المغربية.

مكان الإقامة تعيش في كندا.

المهنة والنشاط سيدة أعمال مشهورة.

سنوات النشاط منذ 2014 م وحتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الفنان سعد المجرد.

اللغة الأم العربية “اللهجة المغربية”.

جنسية غيثة العلاكي

غيثة العلاكي يحمل الجنسية المغربية. ولدت في المغرب العربي وتحديداً مدينة مراكش المغربية، وأمضت أكثر من خمسة عشر عاماً في المدينة. ثم انتقلت للعيش في كندا من أجل أن تبدأ حياتها العملية، وحققت النجاح من خلال هذه الأعمال. وتربط سيدة الأعمال المغربية غيثة العلاكي علاقة قديمة بينها وبين المطرب الشهير سعد لمجرد، رغم رفض والدته هذه العلاقة والتقارب إلا أنه تم الإعلان عن خطوبتهما. عبر الحساب الرسمي لمنصة انستجرام للفنان سعد لمجرد.

حقيقة زواج غيثة العلاكي وسعد لمجرد

نعم؛ أعلن الفنان والمغني المغربي سعد لمجرد خطوبته على سيدة الأعمال المغربية غيثة العلاكي مساء السبت 10 سبتمبر 2022 م، عبر حساباته الرسمية على الإنترنت. هي سيدة أعمال مشهورة في كندا والمغرب ولديها العديد من الأصول العقارية والاستثمارية في المغرب.

من هو سعد لمجرد ويكيبيديا

سعد البشير لمجرد مغني وراقص وفنان وكاتب وملحن وموزع لموسيقى البوب ​​المغربية. ولد في المغرب العربي وتحديداً مدينة الرباط في السابع من أبريل 1985 م. يبلغ من العمر 37 عامًا ويحمل الجنسية المغربية ويؤمن بالإسلام ويقيم حاليًا في باريس بفرنسا. منذ صغره كان يحب دخول مجال الفن والغناء، وأصبح من أشهر عازفي البيانو، وكانت بدايته الحقيقية عندما انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته، لكنه شارك في برنامج سوبر ستار عام 2007 م، وحصل على المركز الثاني وبدأت الشهرة لهذا الرجل بعد تقديمه لأغاني مميزة وحديثة.

سعد لمجرد انستغرام

يتمتع الفنان المغربي سعد لمجرد بقاعدة جماهيرية كبيرة على حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث يتابعه قرابة 13.7 مليون متابع على تلك المنصة. لامجرد على انستجرام.

غيثة العلاكي سيدة اعمال مغربية وزوجة المطرب والمغني المشهور والبارز المغربي سعد المجرد وتعيش غيثة العلاكي في الوقت الحالي في كندا وحاملة الجنسية المغربية كما وانها في الثلاثينيات من العمر الا انها حقق نجاج باهر ومميز من خلال هذه الاعمال المشهورة.