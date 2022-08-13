ما هي جنسية هادي مطر ، تسائل العديد من الأفراد حول التعرف على الشاب الذي قام بطعن أحد أشهر الكتاب والراوي الهندي البريطاني ،فمن هو ذلك الشخص وما هي جنسيته ، والذي انتشر اسمه في الصحف مما احتلة مكانة عبر وسائلب الاعلام والشوارع المحلية العربية والأجنبية ، خاصة بعد أن تعرض الأخير للطعن بشكل ممنهج من قبل أحدهم ، وتجاهل الكتاب والراوي الهندي البريطاني سلمان جميع التهديدات التي تعرض إليها بعد أن كتب روايته الشهيرة التي يهاجم فيها دين الإسلام .

من هو هادي مطر

هادي مطر هو الشاب الذي طعن الروائي سلمان رشدي أثناء قيامه بإلقاء محاضرة أدبية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولد هادي في كاليفورنيا عام 1998 عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، لكنه انتقل للعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة الأمريكية. قام مطر بتزوير رخصة قيادته، لكنه يعيش في مقاطعة بيرغن.

ما هي جنسية هادي مطر

جنسية هادي مطر غير واضحة حتى الآن. كل ما تم نشره في التحقيقات الأولية حول حياة هادي وإقامته ودوافعه من وراء عملية الطعن، لكن من المتوقع أن يكون الأخير لبنانيًا، حيث أن عائلة مطر من العائلات الكبيرة التي تعيش في لبنان، ودوافع هادي مطر. من المحتمل أن يكونوا وراء الهجوم. عمليات القتل بدوافع عرقية، أو أنه متعاطف مع التطرف الشيعي الذي سفك دماء سلمان ذات يوم.

تفاصيل اعتقال هادي مطر

اعتقلت قوات الأمن الأمريكية الشاب هادي مطر على خلفية عملية الطعن التي قام بها. كان مطر يرتدي ملابس سوداء، ويغطي وجهه بقناع أسود ويصعد إلى المسرح، فيما اعتقد الجمهور أن هذا المشهد ما هو إلا خدعة لإثارة الجدل حول المؤلف، لكن هادي انتهز الفرصة. مشيرا إلى سلاحه الأبيض، تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن حتى الموت. ذكرت تقارير طبية أولية أن سلمان رشدي تراجع في اللحظات الأخيرة قبل طعنه، ولولا هذه الخطوات لكان الآن من بين القتلى.

من هو سلمان رشدي

سلمان رشدي روائي وكاتب مبدع من أصل هندي كشميري، لكنه يحمل الجنسية البريطانية والأمريكية. ولد سلمان في التاسع عشر من يونيو عام 1987 م في مدينة مومباي الهندية، وكان من أهم وأشهر الكتاب في منتصف السبعينيات، تميزت كتابات رشدي بالرصانة وأسلوب المسلسل، لكن أحواله تغير بعد أن كتب رواية معادية للدين الإسلامي بنشره أفكار مخالفة له، الأمر الذي جعله في خطر، حيث تلقى تهديدات على مدار ثلاثين عاما، خاصة من الحكومة الإيرانية.

ديانة سلمان رشدي

سلمان رشدي لا يعتنق أي دين في الوقت الحاضر. أعلن الأخير عن حاد بعد نشر كتابه المعادي للإسلام “آيات شيطانية”. لكن عائلة سلمان رشدي تنحدر من عائلة مسلمة في كشمير، وتعرض سلمان للكثير من المضايقات، خاصة بعد نشر هذا الكتاب، وأعلن الخميني الإيراني مكافأة مالية لمن سفك دماء هذا المرتد، وفتوى رسمية. صدر في هذا الشأن. جدير بالذكر أن سلمان رشدي عاش حياته متنقلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكنه من مواليد مومباي بالهند.

وفاة سلمان رشدي

بعد انتشار خبر طعن سلمان رشدي الأول صباح أمس الجمعة 12 أغسطس 2022 م، ظهرت بعض الشائعات بأن الأخير قد مات، خاصة وأن مكان الطعنة في الرقبة، لكن رشدي ما زال حياً وخاضعاً للهجوم. عناية طبية مكثفة وكان وكيل أعمال. وقد ذكرت أعمال سلمان رشدي أن الأخير من المحتمل أن يفقد إحدى عينيه. يعاني من جرح في أعصاب الذراع وضرر كبير في الكبد.

ما هي جنسية هادي مطر ، والذي قام بطعن الراوي والكاتب الهندي الذي قام بنشر روايته التي يهاجم بها الدين الاسلامي ، دون الاعتبار من التهديدات التي وجهت له ، وبالإضافة إلى معلومات عن سلمان رشدي ، وإيمانه بالدين ، وحقيقة ما وراء وفاته، وتفاصيل طعنه على يد الشاب هادي مطر .