ما هي خطوات نقل الكفالة إلكترونيا للأفراد النظام الجديد الطريقة بالتفصيل- شروط ورسوم النقل المطلوبة

ما هي خطوات تحويل الضمان الكترونيا للأفراد؟ سؤال تم طرحه عبر محرك بحث جوجل ، وتداوله عدد كبير من أصحاب الأعمال والمؤسسات التي تجلب العمالة الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية ، حيث تمكنهم خدمة نقل الكفالة من نقل كفالة العمالة الوافدة في بالطريقة القانونية وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وقد أطلقت منصة إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها الخاصة ، ومن خلال موقع “ثقافني” نتعرف على إجابة السؤال المطروح. ما هي خطوات تحويل الضمان الكترونيا للأفراد؟ وشروط تحويل الكفالة للأفراد والرسوم المقررة وشروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

خدمات منصة وزارة العمل السعودية

تقدم منصة وزارة العمل السعودية الإلكترونية خدماتها إلكترونيًا ، من أهمها

نقل الكفالة الكترونيا للأفراد.

دفع رسوم تحويل الكفالة الفردية.

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل.

نقل الكفالة بموافقة الكفيل.

موافقة الكفيل على تحويل الكفالة إلكترونياً.

يوضح فترة تحويل الضمان الكترونيا.

كما يذكر أسباب وحالات رفض الكفيل نقل الكفالة.

الاستعلام عن بيانات إقامة الموظف الوافد.

ما هي شروط تحويل الضمان إلكترونياً؟

لكي يتم تحويل الضمان إلكترونياً ، يجب استيفاء عدة شروط ، من أهمها: ضرورة موافقة صاحب العمل القديم أو الكفيل ، وهي شرط أساسي لنقل كفالة الأفراد. مطلوب موافقة صاحب العمل الجديد. موافقة الكفيل المراد تحويل الضمان إليه. عدم تسجيل أي مخالفات بحق صاحب العمل الجديد. حيازة جواز سفر ساري المفعول للمقيم. موافقة مكتب العمل على عملية النقل. دفع الرسوم الواجب دفعها من قبل صاحب العمل الجديد لنقل الكفالة.

ما هي رسوم تحويل الكفالة الفردية؟

تلتزم المنشأة الجديدة بدفع رسوم تحويل الكفالة للعامل المحول إليها ومقدارها:

لأول مرة رسم الضمان 2000 ريال سعودي.

المرة الثانية والثالثة والرابعة 4000 ريال.

كيفية دفع الرسوم التي تقلل من كفالة الأفراد الكترونيا

يتم دفع رسوم تحويل الكفالة في المملكة العربية السعودية من خلال “خدمة الدفع الإلكتروني” للمدفوعات الحكومية إلى الحساب البنكي للمنشأة أو من خلال ماكينة الصرف الآلي ، ويتم اتباع الخطوات التالية:

يقوم مالك المنشأة بتسجيل الدخول إلى منصة مقيم.

اختر خدمة إنشاء الحزمة من القائمة المنسدلة للخدمات.

متابعة البيانات المراد تسجيلها للعامل المنقول حديثاً.

تحديد طريقة استلام الهوية الجديدة للعامل.

يتم طباعة الإيصال وتسليمه للعامل لتقديمه إلى الجوازات عند استلام الإقامة الجديدة.

طريقة تحويل الضمان الكترونيا للأفراد

يعتبر تحويل الكفالة إلكترونياً من أهم الخدمات التي يقدمها مكتب العمل بالمملكة لأصحاب المنشآت لتسهيل نقل الكفالة لهم والوصول إلى استكمال عملية “نقل كفالة الأفراد إلكترونياً” ، يجب اتباع عدة خطوات:

دخول صاحب المنشأة أو المدير المسؤول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الضغط على اسم المنشأة المسجلة في موقع وزارة العمل.

الضغط على الخدمات الإلكترونية للمنشأة.

يظهر عدد من الخدمات في قائمة جانبية. اختر الخدمة المطلوبة. نقل كفالة عامل.

من خلال النافذة المنبثقة يتم إدخال رقم هوية “إقامة” العامل الوافد.

انقر فوق بحث للحصول على بيانات العامل.

يكتب اسم العامل الوافد والمؤسسة التي انتقل للعمل معها ويضغط على خانة “تأكيد”.

يتم إرسال طلب تحويل كفالة عامل وافد للموافقة على التحويل من قبل المؤسسة القديمة المسجلة فيها رقم إقامة العامل الوافد.

في حال وجود كفيل يتم إرسال الطلب إلى الكفيل للموافقة على التحويل الإلكتروني لكفالة العامل.

كيفية تسجيل موافقة الكفيل أو المؤسسة على تحويل كفالة العامل

إذا وافق الكفيل أو المؤسسة القديمة على نقل كفالة الأفراد ، فسيتم اتباع ما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى الإنترنت ، ثم الضغط على الرابط للدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية.

اضغط على اسم المنشأة.

Show e-services تختار خدمة التحويل لعامل وافد.

يتم تسجيل رقم اقامة العامل وتظهر الصفحة الخاصة به للموافقة على الطلب المرسل من المنشأة الجديدة.

شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

يذكرون أن نقل الكفالة بدون كفيل في المملكة العربية السعودية أمر غير مقبول. يجب أن يوافق الكفيل عندما يريد العامل نقل الكفالة ، ولكن يمكن نقل الكفالة دون موافقة الكفيل إذا توافرت عدة أسباب أو شروط ، مثل: